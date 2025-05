Paulo Dybala sorprendió con un anuncio que cambiará el juego: "No importa si es nene o nena"

Luego de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, las buenas nuevas no paran de llegar. Recientemente, Paulo Dybala sorprendió a todos con un anuncio que cambiará su vida y la de Oriana Sabatini. La pareja que contrajo matrimonio hace un año reveló un gran deseo que sostienen incluso antes de casarse y que podría hacerse realidad dentro de no mucho tiempo.

El jugador brindó una entrevista en Los Edul (Gastón y Esteban Edul), y reveló su deseo de ser padre. “Me encantaría, sí”. A partir de esto, Gastón Edul le preguntó si estaban “respetando los momentos profesionales” de cada uno, puesto que mientras él se recupera de la operación a la que se sometió en marzo por una lesión en el tendón semitendinoso izquierdo, Sabatini está enfocada en su carrera musical, habiendo lanzado hace poco “Pinamar, “xo, Draco Malfoy” y "Querida yo”.

“No, no. La verdad es que estamos buscando. Estamos esperando de que llegue, estamos en la búsqueda”. Ante esto, Esteban Edul acotó: “Ya hicieron todos los pasos previos, convivencia, casamiento”. Lo dicho llevó a Dybala revelar el requisito que puso Oriana para tener hijos: "Siempre quiso que nos casemos".

“Yo hubiese buscado desde el principio, pero Oriana siempre quiso que nos casemos”, indicó. “Oriana viaja mucho y yo también, pero cuando nos encontramos tratamos de buscar para ver si puede llegar, obvio”, sostuvo y remarcó que no tienen preferencia entre niño o niña.

Los rumores de embarazos anteriores

Oriana Sabatini supo enfrentar algunos rumores de embarazo y lejos de quedarse callada, los respondió tajante. “¿Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un periodo de depresión y atracones?", expresó en X en enero. En otras ocasiones, la actriz ha revelado sus antiguos problemas con la alimentación y estados de ánimo fluctuantes.

Luego al hecho, Sabatini se expresó en LAM (América TV) y afirmó que los comentarios no le hicieron bien. "Es un poco retorcido pensar que una solo puede tener panza si está embarazada, sobre todo si la gente no sabe lo que uno está viviendo internamente y me parece que también tienen que tener un poco más de cuidado porque el cuerpo de una persona cambia, sobre todo el de una que tiene trastornos alimenticios y todavía los atraviesa. (...) No está bueno que ese comentario nazca a partir de ‘tiene un poco de panza, tiene que ser porque está embarazada".