De moncha al amor de su vida: la evolución del Wandagate y la cronología de los hechos hasta el compromiso de Icardi y Suárez

Hoy, comprometidos, felices y contentos. Pero para que esto sucediera, ocurrieron un sin número de cosas. Hace unos años, cuando la infidelidad de Mauro Icardi hacia Wanda Nara se hizo eco en los diversos medios y redes existentes, los términos usados por el jugador para referirse a la China Suárez, dejaron mucho que desear. Al igual que la actitud de la actriz, quien desde un inicio 'se lavó las manos' en este escándalo y se refirió a ella misma como "inexperta".

El Wandagate inició en 2021, cuando entre octubre y noviembre, se conocieron las primeras infidelidades entre el jugador y la actriz. Eugenia se separaría de Benjamín Vicuña en agosto de 2021 y daría comienzo a su relación con Icardi unos meses después. Por otro lado, Wanda Nara estaba en idas y vueltas con quien era su esposo y fue cuestión de tiempo para hallar los mensajes comprometedores entre Icardi y Suárez.

Wanda y Mauro antes del affaire. Créditos: Archivo MDZ.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, le dijo Eugenia Suárez en aquellos mensajes de Telegram, “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió el futbolista. En aquel entonces, Mauro identificaba a Suárez con las iniciales “CS”, mientras la actriz, negaba los mensajes que se le atribuían.

Pasado un mes, se conocieron los detalles de un encuentro íntimo entre el mediático deportista y la actriz. En aquel momento, fue Yanina Latorre quien afirmó que, un amigo de la China Suárez le habría mandado a Wanda un mail para contarle los detalles del encuentro cara a cara entre Mauro y Eugenia. Esta persona también la habría llamado, y reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven.

Después de intercambiar varios mensajes, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés, mientras Wanda Nara se encontraba en la Semana de la Moda en Milán. “Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar pero ella no”, fueron las fuertes palabras que el hombre le dijo a la expareja de Vicuña.

Wanda Nara en Milán. Créditos: Instagram: @wanda_nara

Pasaron tres años luego de aquellos mensajes y encuentros. En ese lapsus, el Wandagate habría tenido un descanso, mientras la China dejaba ver su relación con el joven cantante Rusherking. En julio de 2024, la Bad Bitch anuncia su separación definitiva del futbolista y fue cuestión de meses para que la Nara evidenciara mensajes de su expareja, muy comprometedores.

La cronología de los hechos hasta el compromiso de Icardi y Suárez

Wanda Nara mostró los mensajes que tuvo con Mauro Icardi, y conversaciones que mantuvo con la China Suárez. La empresaria expuso una serie de chats del 2021, que dejaron mal parado, en primer lugar, a su expareja.

El primer chat evidenciado. Créditos: Captura de Instagram / @yanilatorre

"Porque vos valías la pena y yo se lo que sentía por vos. Por esta mina nada, y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos, y lo que pensaba en vos", fueron las palabras del futbolista entre tantos otros mensajes. También, se viralizaron otras conversaciones. La famosa "te voy a llenar la hamburguesa de leche", y otras polémicas declaraciones, que quedarán en el recuerdo de esta novela turca.

La conversaciones con Eugenia Suárez son más polémicas: "¿Y si hacen terapia de pareja? No se que decirte. Evidentemente te ama, que miedo el nivel de tóxico, pensé que no había más que Benja". Posterior a dichas palabras, la empresaria le envió una captura de pantalla de los chats de Mauro (chats que se aprecian anteriormente). Los mensajes intercambiados con Eugenia. Créditos: Captura de Instagram / @yanilatorre

"Eso es mentira. Te está psicopateando. A mi me vino, el estaba con fiebre y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada, solo para que sepas como fue todo", dijo Eugenia Suárez a Wanda Nara.

Al tiempo, cuando Wanda anunció su separación de Icardi, el futbolista habría bombardeado el WhatsApp de la empresaria con un sin número de mensajes: "Yo sabía que terminaba esto así, darle pie a meterse en nuestra vida. Compararte con la China Suárez, que es una moncha de mierda..." Los mensajes de Mauro. Créditos: Captura de Instagram / @yanilatorre

Durante el 2023, el Wandagate toma un giro 180°. La empresaria habría sido infiel a Mauro Icardi con el jugador senegalés Keita Baldé. La noticia se filtró a fines de 2024 y se evidenciaron fotos y videos. Por supuesto, Wanda no reconoció el hecho y el futbolista, admitió haber cometido "el error más grande" en su vida. Mauro Icardi apareció en escena y los chats evidencian lo ocurrido: "¡En mi propia casa, no me merezco esto!". La mirada de las mil traiciones. Créditos: X / @Uur19o7

Luego de los escándalos filtrados finalizado el 2024, para enero de 2025, el futbolista y la actriz anunciaron su noviazgo. Hoy, Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez están comprometidos y 'más enamorados que nunca'. El final de esta novela turca es incierto y quedará esperar para un pronto o lejano desenlace.