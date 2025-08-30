La famosa DJ de música electrónica que contó una angustiosa situación que vivió en Creamfields
Tras la inesperada experiencia en Creamfields esta semana, la reconocida referente de la música electrónica contó la tristeza que sintió en el festival.
La DJ ucraniana Miss Monique experimentó un mal momento durante su actuación en el prestigioso festival de música electrónica Creamfields en Reino Unido, el domingo pasado. La reconocida figura formó parte del line-up del espacio Fatboy Slim Loves, compartió cartel con figuras como Luuk Van Dijk, L.P. Rhythm y Joella Jackson, en lo que anticipaba sería una de sus presentaciones claves.
Tras finalizar su performance, la famosa referente de la música electrónica utilizó sus redes sociales para compartir una vívida impresión de lo sucedido en sus primeros minutos al mando de los controles: “Nunca había sentido algo así. Ver cómo el 95 % de la pista de baile se marcha mientras eliges tu primera canción es un poco doloroso”. Esta confesión cargada de angustia reveló el impacto inesperado que tuvo el hecho en su ánimo.
El evento musical, que se desarrolló en el Reino Unido, desplegó una nómina abundante en estrellas de primer nivel del género electrónico. La enorme concurrencia tuvo la difícil tarea de elegir entre sets que ocurrían al mismo tiempo, generando un flujo constante de movimiento entre las diferentes áreas. Artistas consagrados como David Guetta, Oliver Heldens y Martin Garrix, junto a otros como Anyma, Hannah Laing, Sonny Fodera, Gorgon City, Duke Dumont y Boris Brejcha, compitieron por la atención del público.
El testimonio de Miss Monique tras el increíble portazo del público en Creamfields
La explicación principal para la masiva migración de espectadores durante el comienzo del set de Miss Monique residió en la superposición de horarios con el espectáculo inmersivo de Anyma. La gran mayoría de los presentes optó por dirigirse hacia esa propuesta visual y sonora, dejando visiblemente mermada la audiencia inicial de la DJ.
En una serie de publicaciones subsecuentes, Miss Monique se encargó de matizar su primer mensaje, reconociendo las complejidades propias de un evento de tal magnitud. Aclaró que, al momento de su arribo al escenario, la situación era distinta: “El escenario estaba precioso y completamente lleno cuando llegué. Sé que a veces la gente se mueve de un lugar a otro, lo cual es normal, pero nunca había vivido una situación como esta”. Finalmente, expresó su gratitud hacia el círculo de personas que permaneció, valorando la “energía absolutamente increíble” que se creó con ellos.