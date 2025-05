Se filtraron detalles sobre la entrevista de la China Suárez: "Llora en la nota, quiere casarse y después..."

Eugenia "la China" Suárez atraviesa un gran momento a nivel relacional, pues se muestra feliz junto a su actual pareja, Mauro Icardi. También triunfa en su faceta profesional, luego de lanzar "Camaleón: el pasado no cambia". A raíz de la mediática pareja, la mujer se ha mostrado cortante frente a la prensa mediática y diversos rumores respecto a su vida privada.

Pero, Suárez decidió abrir su corazón y brindó una entrevista a Gustavo Méndez en el streaming La Pasión (TV Pública). Se emite este lunes a las 21hs y ya se habla de los posibles temas a abordar, entre ellos casamiento y embarazo.

En la última emisión de Intrusos (América TV) filtraron algunos detalles de la charla que mantuvo la China Suárez con Nacho Rodríguez, la cual genera mucha intriga entre quienes siguen esta novela turca.

“Hay temas que no se tocan porque quedan detrás de todo lo que ella va a decir. Sí me dijeron que habla puntualmente del tema de los hijos, habla de casamiento y habla del viaje”, comenzó explicando Paula Varela.

“Habla de la posibilidad de viajar y niega rotundamente lo de irse a vivir a Miami en el 2027 y de que compraron la casa porque los planes son ir e instalarse allá, eso me dijeron que no”, siguió la periodista.

“Del tema de los hijos y del casamiento habla en conjunto porque ella cuenta que le encantaría volver a ser mamá, que no es el momento ahora, que primero ella quiere casarse y después de eso sí podrían pensar el tema de tener hijos”, ampliando la posibilidad de agrandar la familia junto a Mauro Icardi.

Sobre la decisión de pasar por el altar, Marcela Tauro intervino para dar más información sobre los planes que tendría la pareja: “Alguien me dijo que iban a contactar a Claudia Villafañe”.

Sobre el futuro de la convivencia entre la pareja, se dijo: “La idea de Mauro es que cuando se le termine el contrato en el Galatasaray va a radicarse en Italia y ella habla de este tema en el streaming, pero da a entender que son cosas a resolver”.

Sobre el supuesto llanto de la Suárez durante la entrevista, Varela contó: “En un momento se le pianta un lagrimón y yo pregunté, pero no me quisieron contar sobre qué, pero si me dijeron que llora en la nota". Por otro lado, se resaltó que Mauro Icardi estuvo todo el tiempo detrás de cámaras, lo nombró toda la nota y los dos estuvieron pegados.