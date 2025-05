Diego Brancatelli estalló contra Luciana Elbusto tras revelar el supuesto romance: "Le puede pasar a cualquiera"

Diego Brancatelli se haya en el centro de las polémicas en el espectáculo argentino, luego de que salieran a la luz chats que lo comprometen por su contenido de "alto voltaje". El periodista, casado con la comunicadora Cecilia Insinga, habría tenido una aventura con Luciana Elbusto, también perteneciente al mundo de los medios. Desde ese entonces y posterior a nueve días, el hombre ha sido objeto de críticas y exposición continua.

Recientemente, Luciana Elbusto publicó un video mediante redes sociales, en donde, dubitativamente, se expresó frente a la infidelidad: "Algunos me dicen 'no sos clara'. te ponen en un lugar horrible y del otro lado también hay otra mujer (...) Encontré que tenía que hablar. El tiempo dirá si me equivoqué o si no me equivoqué".

Luego, la mujer habló tajante ante las constantes insistencias de la prensa: "Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad, otras son mentira. Con Diego nos conocimos, tuvimos una amistad y si es verdad que en los últimos cinco años empezamos a tratarnos de nuevo y generar un vínculo, un vínculo que queda para nosotros, como fue y que sentimos..."

Las palabras de Brancatelli luego de la declaración de Elbusto

Enfurecido con las cámaras, Diego fue tajante: "Respeten esto de no querer hablar y responder cuestiones de que siento que no siento, que hice mal y que hice bien, no voy hacer carne de cañón ni que se sometan a privad de mi vida privada. Lo tengo que resolver yo".

"Ella eligió ese camino y yo no estuve de acuerdo por una cuestión de que, todo lo que pasa en índole de la intimidad es la decisión de cada uno. Yo no estoy obligado a que tenga que dar respuesta a las inquietudes", apuntó Brancatelli ante la acción de la periodista.

"Me está yendo muy bien, tengo una familia hermosa, en la que me sostengo, apoyo y quiero proteger. El tema se está manejando muy mal, hay una invasión a la privacidad, un abuso y hostigamiento. Tengo que proteger a mis hijos y a Cecilia".

Para finalizar, Brancatelli dijo tajante: "Esto es algo que pasó en la vida privada y le puede pasar a cualquiera". Al culminar la nota, la mesa de LAM (América TV) expresó que, dicho romance, se mantiene desde hace diez años.