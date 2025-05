El estilista de Luciana Elbusto habría confirmado el romance con Diego Brancatelli: "Cuando hay piel, hay piel"

Luego de que Luciana Elbusto diera numerosas entrevistas sobre su vínculo con Diego Brancatelli, por los mensajes "alto voltaje" filtrados, su estilista de nombre Fernando Correa, expuso algunas intimidades sobre la periodista que está en boca de todos.

Hace algunos días, Matías Vázquez expresó que le habló un estilista de la mujer: "Me escribe recién alguien que tiene que ver con una persona que atendía a esta mujer: 'Yo la atendí muchas veces a Luciana y, es verdad, salen desde hace años con Diego Brancatelli'". Para finalizar, Vázquez dijo: "Estaban horas y horas juntos y ella le contaba".

Fernando Correa, estilista de Elbusto. Créditos: Instagram / @lucianaelbusto

Recientemente, salió a la luz el supuesto estilista, no se sabe si es la misma fuente que portaba Vázquez, pero resulta ser que el hombre fue contundente: "Que sé y que no sé".

Primero, Fernando expresó no haber manejado las cuentas de Elbusto, por lo que se desentendió de la viralización de los mensajes. También desmintió los regalos que Brancatelli habría hecho a Luciana: "Todo el tiempo que se conocen, nunca tuvo un regalo".

Cuando fue consultado por la relación, Correa expresó: "No la voy a mandar al frente a mi amiga. Luciana tiene un montón de pretendientes". El movilero fue más allá y le preguntó: "¿Y Luciana qué te decía? Diego me habla, me atrae", a lo que el hombre respondió, "Todo lo dijiste vos".

El vínculo entre periodistas que no se define. Créditos: Archivo MDZ

Para el cierre, el estilista fue claro: "La piel no se dibuja, cuando hay piel, hay piel". También, confesó la existencia de un vínculo fluido y que Luciana nunca le expresó estar enamorada de Brancatelli.