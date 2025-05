El particular posteo de Moría Casán por el Día del Trabajador que generó revuelo: "Es el día que la gente me llama todo el tiempo para..."

Moria Casán no teme al 'qué dirán' y no es algo que pase desapercibido. En sus redes muestra su cara más humana y sincera, algo que atrae a los internautas. Hace unos días, se viralizó un posteo de la actriz que causó una ola de comentarios por su particular forma de ser escrito.

"Pedo igual a eructo con apuro, en vez de salir por la boca ,sale por el cul*, ¿y cuando sale por la boca? Es un pedo amplificado que se conoce como #gate igual a puerta ,en algunos casos igual a puerta del ano que se convierte en la consabida frase, berreta, cothishonera, muy usada y conocida como #cerra el ort*, level", expresó Casán en su cuenta de X, ¿A quién se refería?, nadie lo sabe.

Aunque, el tweet original habría de ser más difícil de entender, fue cuestión de minutos para que la frase se disipara y los internautas se expresaran al respecto: "El espíritu de Marrone sobrevuela su posteo y se celebra", "Te amo Moria, nunca entiendo nada", "Ni en los mejores diccionarios".

A primeras horas del día jueves, la icónica se expresó por el Día del Trabajador: "Hola amores, como están. Hoy es jueves primero de mayo, es el día que la gente me llama todo el tiempo para felicitarme casi más que en el día de mi cumple, pero les aviso que trabajo, ¿Saben por qué?, porque estoy ensayando mucho, estoy en proceso de transición para ser una trans".

La mujer contó sobre su nueva obra de teatro denominada "Cuestión de Género" y dijo a continuación: "Es lo más fuerte que he hecho en años de teatro. Impresionante, no estoy cansada. Mañana ensayo, nuevamente. Buen primero de mayo para todes, aún para los vagos".

Los comentarios estallaron en el posteo de Casán y no dudaron en felicitar a la icónica actriz por el día, evidenciando el cariño que le tienen a su persona y apoyando sus futuros proyectos.