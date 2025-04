El enigmático posteo de Moria Casán que desató una ola de comentarios: "Pedo igual a eructo con apuro"

La marcada personalidad de Moria Casán no es noticia no conocida. La One, fiel a su estilo, no teme a expresarse en los diferentes ámbitos de su vida. Las innumerables frases de la mediática no pasan desapercibidas y han marcado la pantalla grande en diversas ocasiones.

"Lengua karateca”, “si querés llorar, llorá”, “sos un helado de pollo, no existís”, "No me jodan, porque yo los conozco a todos y soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son?"., son algunas de las frases que destacan a Casán.

Recientemente, la exvedette se pronunció en sus redes sociales como es su costumbre, pero su enigmático posteo en X no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios. "Pedo igual a eructo con apuro, en vez de salir por la boca ,sale por el cul*, ¿y cuando sale por la boca? Es un pedo amplificado que se conoce como #gate igual a puerta ,en algunos casos igual a puerta del ano que se convierte en la consabida frase, berreta ,cothishonera, muy usada y conocida como #cerra el ort*, level.

Las palabras de Moria. Créditos: X / @Moria_Casan

Aunque, el tweet original habría de ser más difícil de entender, fue cuestión de minutos para que la frase se disipara por las redes sociales y los internautas se expresaran al respecto: "El espíritu de Marrone sobrevuela su post y se celebra", "Te amo Moria, nunca entiendo nada", "Ni en los mejores diccionarios".

Se desconocen los motivos por los cuales la actriz habría formulado la frase, o hacia quien podría estar dirigida. Actualmente, Moria se encuentra por los teatros, finalizando la histórica obra "Brujas", junto a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Luisa Kuliok y María Leal.