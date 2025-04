Cata Gorostidi se confesó tras el video de El Villano sobre VIH: "Tengo estudios..."

El Villano fue tendencia en las redes sociales durante las últimas horas luego de compartir un videoclip donde abrió su corazón y habló sobre un grave problema que afecta su salud. El cantante confesó tener VIH positivo y en Internet comenzaron las especulaciones acerca de las mujeres que podrían haber tenido un contacto íntimo con él y posteriormente haberse contagiado; una de ellas: Catalina Gorostidi de Gran Hermano.

Qué dijo Cata de GH sobre El Villano

En pocos minutos, Cata fue vinculada con el cantante de cumbia y todos se preocuparon al sospechar que la influencer podría también estar contagiada de SIDA. La constante presión sobre ella la obligó a aclarar su situación y confesar cómo fue realmente la relación que mantuvo con El Villano.

El Villano tiene SIDA. / Foto: @elvillanoar

En comunicación con un portal de noticias, Cata Gorostidi fue directa cuando le consultaron cómo le había afectado los detalles brindados por El Villano en el video publicado. “Primero quiero aclarar que nunca fui pareja ni tuve ningún vínculo amoroso con el Villano”, comunicó para empezar.

“Sí filmamos un videoclip (El cuerito) porque tenía muy buena onda con él y su banda, pero nunca hubo ni siquiera un beso. Absolutamente nada”, continuó y, de esta manera, dejó más que claro que nunca tuvo ningún acercamiento particular o íntimo con el cantante que confesó estar enfermo. “Fue más un show televisivo que hizo él mientras yo estaba en la casa (de Gran Hermano 2024). Me están diciendo un montón de boludeces y yo nunca tuve una relción amorosa con él”, agreó.

Para terminar, Gorostidi no quiso pasar la oportunidad de comentar sobre la situación en sí que esta viviendo el artista y el hecho de que lo haya compartido con todo el mundo: “Lo tomo con mucho respeto. Me parece muy valiente de su parte que lo haya contado, también para generar conciencia sobre el HIV y cómo se tiene que cuidar la gente para no contafiarse de enfermedades de transmisión sexual”.