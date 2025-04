El Villano reveló que tiene VIH y compartió un video para concientizar: "Cuidá tu salud"

El Villano sorprendió a todos al revelar que tiene VIH y decidió hacer esta información pública mediante sus diferentes redes sociales. El artista explicó mediante un video los síntomas que se presentaron en su cuerpo y finalmente reveló el fuerte diagnóstico que recibió.

"Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video", comenzó diciendo Jonathan Müller (nombre real). Luego, agregó: "No quería que nadie me pare para hacerlo porque siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios", expresó.

El cantante, además, subrayó que "me sentía muy bien, en mi mejor momento de mi vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco y me sentía un poco cansado", confesó respecto a los síntomas que comenzó a sentir en partes de su cuerpo.

El anuncio de El Villano tras dar positivo de HIV:

"Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo", contó. Respecto a quién puede haberlo contagiado, El Villano no lo tiene claro: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien".

El cantante comentó que "me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí... Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo y de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada", confesó el artista, que además expresó en el texto que acompañó al video: "Cuidá tu salud, conectá con Dios y compartí este video, así tomamos conciencia".