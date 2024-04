La oscura revelación que hunde a Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023

Catalina Gorostidi fue una de las participantes de Gran Hermano 2023 que el público quiso que volviera a "la casa más famosa del mundo". Recordemos que la jugadora se retiró del programa en la Gala de Eliminación del 14 de enero y luego reingresó en el repechaje llevado a cabo a fines de febrero.

Este lunes se conocerá el resultado de la Gala de Eliminación de esta semana. Después de que Santiago del Moro revelara los jugadores que seguirán en la competencia, esta noche Catalina y Juliana Scaglione, conocida como "Furia", conocerán su destino por ser las últimas participantes en placa.

Catalina o Juliana abandonará la casa de Gran Hermano este lunes. Créditos: Instagram Granhermanoar.

Las dos concursantes son muy polémicas, siendo esta una de las placas más difíciles de esta temporada. Pero hace algunas horas, se volvió viral en X (anteriormente Twitter) un chat en el que revelan la tóxica relación que tenía Gorostidi con su expareja. Señorita Moskigna Fan (@ladymoskigna) compartió en la red social toda la información que le llegó sobre la concursante de Gran Hermano 2023.

"Me llegaron chats, y toda la historia completa de las 4 denuncias que tiene Cata por parte de su EX Joaquín y su entorno. Me llegó un mensaje de una mujer contando que Cata estuvo de novia con este rugbier Joaquín hasta abril del año pasado. Comienza fuerte diciendo que ella era muy tóxica y "mano larga". No hay muchos archivos de ellos dos", comenzó contando la internauta.

El hilo de X en el que revelan datos no conocidos de Catalina. Créditos: captura de pantalla X @ladymoskigna.

"La persona que me escribió es esposa de uno de los amigos de Joaquín, el ex de Cata. Se ve que Catalina se obsesionó tanto con este pibe que comenzó a hostigar a todo su entorno. Les escribía a todas diciendo que son cornudas. Todas las bloquearon. Lo contó ella "gracioso", DANGER", añadió.

"Cata llegó al punto de ir al colegio de la nena de esta mujer para hablar con ella y hacer bardo. Motivo para otra denuncia en su contra por acoso, sumado a la perimetral de Joaquín", reveló la usuaria de X.

El chat que compartió la usuaria de X. Créditos: X @porqueTTarg.

Una mujer le reveló la información a la internauta. Créditos: X @porqueTTarg.

La internauta mostro las conversaciones en la red social. "Hola... quería contarte algo sobre Cata Gorostidi de Gran Hermano. Vi que hoy fue tendencia por el escandalo en la casa y su violencia. Me gustaría que se sepa que ella es una persona altamente violenta. Tiene tres denuncias hechas por el EX, Joaquín Schierano, jugador de Rubgy. Te resumo un poco. Ella era muy tóxica y mano larga con Joaquín. Él decidió dejarla y cortar más o menos en abril del año pasado, y ella no para de acosarlo a él y a todas las chicas que se le acerquen. Llegó a encerrarlo y lo amenazó con cosas muy fuertes si él no volvía con ella", dice uno de los mensajes que le llegaron.