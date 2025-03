La jugosa cifra que More Rial cobró por su presencia en Mañanísima aunque fue solo un día

Tras haber obtenido la excarcelación, Morena Rial inició un raid mediático que volvió a ponerla en el centro de la escena. Desde que salió de la cárcel, la hija mayor de Jorge Rial no dejó tema sin hablar. Desde los detalles sobre su estadía en prisión, el vínculo con los padres de sus hijos e intimidades familiares, More no se calló nada. Su participación en algunos programas de espectáculos generaron revuelo y acusaciones cruzadas.

Una de las entrevistas más polémicas que brindó la joven influencer fue en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbiere en El Trece. Allí, Morena Rial destrozó a Luis Ventura, habló sobre su padre, su madre adoptiva y la relación con su hermana, Rocío. Recientemente se filtró la cifra que cobró la mediática por su presencia en el ciclo de Carmen.

¿Cuánto cobró Morena Rial por estar en Mañanísima?

Según informó el periodista Pablo Layus en Intrusos (América TV), Morena Rial habría cobrado un total de 2 millones de pesos por una semana como panelista en Mañanísima. La cifra incluiría tanto su testimonio inicial, la entrevista de More Rial con Carmen Barbieri, más una semana de contrato. Durante esa semana que había acordado con la producción, se preveía que la hija de Rial iba a ser panelista del programa. Finalmente, Morena terminó asistiendo al programa por una sola jornada.

Morena Rial cobró 2 millones de pesos por su participación en Mañanísima. Fuente: Captura El Trece.

Luego de su primera y única participación en Mañanísima, fue la propia Carmen Barbieri quien decidió dar marcha atrás. La conductora de El Trece consideró que la presencia de Morena en su programa no encajaba con la dinámica del ciclo. Rial no se quedó callada ante esta drástica decisión y disparó con munición gruesa contra Carmen y su equipo: "Me usaron para el rating".

Morena Rial amenaza con iniciar acciones legales contra periodistas

Morena Rial está disconforme con el tratamiento que los medios de comunicación, en especial los periodistas de espectáculos, están teniendo sobre su caso. A tal punto llega el enojo de la hija de Rial que amenazó con iniciar acciones legales contra quienes la critiquen o se burlen de ella.

Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, confirmó en diálogo con Intrusos que Morena le solicitó iniciar acciones legales contra miembros de Mañanísima, incluida Carmen Barbieri, por los dichos de los periodistas acerca de su participación en el programa.

More Rial está disconforme con el trato hacia ella en los medios. Foto: archivo.

Aunque Cipolla no brindó mayores detalles al respecto, dejó en claro que está analizando la situación. La propia Morena amenazó vía Instagram a LAM, el programa de América TV que conduce Ángel de Brito. En el ciclo mostraron imágenes de la mediática participando de un bautismo que se realizó bajo la religió Umbanda. More sintió que se mofaron de sus creencias.

"Nuestra Constitución nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir que en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales", avisó Morena vía historia de Instagram. Morena Rial amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas. Fuente: Instagram @moreerial.

La excarcelación extraordinaria que la sacó de la cárcel obliga a la influencer a cumplir con una serie de exigencias. Los requisitos que debe cumplir Morena Rial para mantener la libertad incluyen pericias psicológicas. El 26 de febrero tenía que presentarse a una de estas pericias, pero se ausentó.

Durante la noche del 27, un día después de haber incumplido con la Justicia, More fue vista en un local bailable de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto en las redes como en los programas de espectáculos la destrozaron por esa presunta falta.

Otra vez, fue Cipolla quien salió a defender a Morena tras las críticas por su presencia en un boliche: "Morena no tiene restricciones sobre su persona ni su vida. Es una mujer de 25 años, está soltera y fue conmigo a una boliche 2 horas conmigo. Después, la indignación de todo. Entonces, hay que cambiar el código penal. El delito que se le imputa es uno de los más bajos en cuestión de pena".