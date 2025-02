Luis Ventura se hartó de More Rial y la fulminó al aire junto a su padre Jorge Rial: "Me cansé de..."

El debut de More Rial como panelista le trajo a la mediática más problemas que oportunidades. Después de hablar sobre su padre, su expareja y el "Wandagate", Morena Rial fue condenada por periodistas de El Trece y terminó afuera de "Mañanísima" después de un solo día de trabajo. Como si fuera poco, Luis Ventura se sumó a las voces que reaccionaron a su aparición en el canal de Carmen Barbieri y la fulminó.

La relación entre el presidente de APTRA y la hija de Jorge Rial tiene una larga historia. Aún después de la pelea que dividió para siempre a los dos conductores de "Intrusos", Ventura fue como un padrino para la influencer, apoyando a More Rial en la ausencia de su familia biológica y adoptiva. Sin embargo, las recientes actitudes de la joven provocaron una distancia entre ellos que creció hasta ser una enemistad.

Luis Ventura le soltó la mano a More Rial y le marcó los puntos

En una llamada con "Puro Show", Luis Ventura contó la verdad de su vínculo con More Rial: "Yo estoy alejado de ella hace un buen tiempo, todo lo que puedo llegara visualizar es a través de los medios". El conductor se mostró molesto por las recientes declaraciones de la mediática en su contra durante su charla con Barbieri: "Se me juzga desde un lugar que me parece que no se cuenta la realidad de la historia. Ya me cansé de estar comiéndome palos que no son míos".

El periodista sostuvo que Morena no contó toda la verdad, haciéndolo quedar "una vez mas como el ogro de la película y no fui el ogro de la película". Cuando Matías Vázquez le preguntó si se siente usado por la influencer, Ventura lo negó. "Yo estoy acostumbrado ya a estas batallas. Gente que uno ayuda, que le pone el hombro y después se olvida cuando llegan los buenos tiempos", disparó en referencia a Jorge, padre de More Rial.

Luis Ventura acusó de "ensobrado" a Jorge Rial

En el tema de Jorge Rial, Luis Ventura recordó la histórica pelea por su desplazamiento de "Intrusos" y sostuvo que se "habría dio bien" del programa si no se le renovaba el contrato. Además, agregó un detalle clave: "Hay algo que pasó desapercibido, a mi Jorge ya me había boleteado de Radio La Red. Porque yo había firmado con Ricardo Fort y para él era contraproducente para el programa".

Ventura subrayó que sucedió todo lo contrario, con la siguiente temporada del programa de América TV haciendo números al seguir de cerca al chocolatero. Según el conductor, el problema fue otro mucho más polémico. "Me lo contó Fort esto, que el problema conmigo de Jorge era que él no le había pagado 15 mil dólares que él le estaba exigiendo para blindarlo", aseguró Ventura sobre el periodista.