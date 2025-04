La tierna foto de Alejandra Maglietti mostrando su pancita de embarazada en bikini desde Miami que endulzó las redes

La vida le sonríe a Alejandra Maglietti. La periodista y abogada transita el quinto mes de su primer embarazo. Mientras aguarda por la llegada de su hijo, Manuel, la panelista de Bendita se tomó unos días junto a su novio para disfrutar de las playas de Miami. En esa ciudad de Florida lució su pancita y deleitó a sus seguidores.

A principios de febrero, Ale Maglietti hizo pública la noticia sobre su embarazo. Y eligió a Bendita, su segunda familia, para contar la buena nueva. "Fue muy rara la manera. Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé.

Y cuando estaba acá en el último programa antes de fin de año, me cae el mail con el resultado, y la médica me dice 'estás embarazada'", explicó en aquel momento la integrante del programa de El Nueve que conduce Beto Casella.

La tierna foto de Ale Maglietti mostrando su panza de embarazada en Miami

En una de las fotos que subió a su Instagram, Ale Maglietti se muestra relajada en una pileta, con el cielo despejado de fondo. Luce una bikini negra, lentes oscuros y una gorra, mientras posa sonriente y acaricia su vientre. "Modo avión desactivado", escribió la abogada junto a la foto, acompañada de un emoji de corazón y otro de un pollito saliendo del cascarón.

Ale Maglietti lució su panza de embarazada en Miami. Fuente: Instagram @alemaglietti.

Claro que esa no fue la única imagen que Ale compartió de sus vacaciones por Miami, ciudad de Florida a la que viajó junto a Juan Manuel, su novio y padre del hijo que está en camino. Las postales de su viaje dieron cuenta de que la pareja se encuentra en un momento inigualable. El embarazo de Ale Maglietti obligó a la panelista a tomarse licencia en Bendita.

¿Quién es el padre del hijo que espera Alejandra Maglietti?

Alejandra Maglietti procuró en los últimos años preservar su intimidad. A pesar de su perfil público, la abogada y periodista elige no mostrar fotos de su pareja, Juan Manuel, un hombre de negocios dedicado al séctor industrial que elige el perfil bajo como forma de vida. La pareja convive desde hace más de un año en un departamento en Puerto Madero.

"Automáticamente empiezan a seguirlo un montón de chicas. No solo eso, le empiezan a hablar", explicó entre risas en una reciente entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), al referirse a por qué evita compartir fotos con su pareja en redes sociales. Fue Juan Manuel quien eligió el nombre del bebé: Manuel.

Al igual que Ale, Juan Manuel es abogado, pero no ejerce el Derecho. Su actividad principal está en el sector industrial. "Se dedica a hacer envases", detalló Maglietti sobre el padre de su primer hijo, ese bebé que está en camino.