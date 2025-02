Cuánto ganó Horacio Pagani en la lotería, que se enteró en vivo del triunfo en Bendita: la jugosísima cifra

La alegría volvió a "Bendita" después de la intensa pelea de panelistas que terminó con el llanto de Edith Hermida. Este martes, Horacio Pagani sorprendió en el programa al descubrir en vivo y en directo que se había ganado un premio mayor en la lotería, celebrándolo a lo grande con todos sus compañeros. En las últimas horas, se conoció la cifra que provocó semejante festejo.

El momento viral sucedió justo cuando Beto Casella realizaba una publicidad para el ciclo de Canal 9, canal que renueva conductores para 2025. Hacia el final de la promoción, se empiezan a escuchar gritos desde el panel: "¡Pará que no terminé! ¿Qué pasó?", preguntó el conductor. "¡Gané la lotería!", exclamó Pagani, iniciando una fiesta en el piso de "Bendita".

¿Cuánto ganó Pagani en la lotería?

En diálogo con Diario Clarín, Horacio Pagani reveló que ganó "un poco más de 240 mil pesos" en la lotería de Santa Fe tras acertarle a cuatro de las cifras sorteadas. El panelista deportivo celebró que, con el premio, recuperó lo que había gastado en apuestas recientemente: "Los 242 mil pesos que había perdido, los gané ahora con el número 1717 de la lotería de Santa Fe".

Completamente ajeno al escándalo en Bendita que reavivó Fernanda Iglesias, el mediático explicó que logró su victoria con una jugada combinada: apostó 50 pesos al 1717, 100 pesos al 717 y otros 100 pesos al 17. "Él siempre juega al 717, pero esta vez jugó al 1717", señaló Beto Casella al aire, donde el equipo de Elnueve celebró la victoria de su compañero al ritmo de "Tirá para arriba".

"Es muy raro acertar cuatro números. Es una posibilidad entre 10.000. Lo curioso es que a la tarde iba a jugar otro número y llegué tarde y me perdí de acertar cuatro números. Y ese mismo día, pero más tarde, acerté cuatro números, el 1717. Eso fue lo más increíble. En el mismo día hubiera acertado cuatro números, dos veces. Pero yo juego muy poquito. Con 100 pesos en los cuatro números, se gana esa plata", detalló Pagani para Clarín.

El festejo de Horacio Pagani se viralizó con velocidad en las redes sociales, opacando la conversación acerca de las declaraciones de Alejandra Maglietti sobre la pelea de Romina Scalora con Edith Hermida. El panelista, quien llegó en limosina al canal al día siguiente, resumió su victoria con una contundente afirmación: "Voy a decir una frase muy remanida pero verdad: ‘Dios existe’".

Fernanda Iglesias reavivó la polémica en "Bendita" y disparó contra Beto Casella

El duro testimonio de Fernanda Iglesias contra Beto Casella. Foto: Instagram @ferigleok

El escándalo sigue persiguiendo al icónico ciclo de Canal 9, que esta vez fue cuestionado por otra panelista reconocida en el medio. En este caso, las declaraciones no fueron contra Edith Hermida, sino contra el conductor del ciclo, Beto Casella. Desde "Puro Show" en Eltrece, Fernanda Iglesias aseguró que se sintió "hostigada" por Casella y el equipo de "Bendita" durante su pelea con Jorge Rial.

"Cuando yo trabajaba con Fabián Doman en 'Nosotros a la Mañana', todos los días tenía un conflicto porque me había metido con Jorge Rial. Y todas las noches yo estaba ahí (en Bendita con informes) y nadie me defendió", sostuvo, y agregó: "La verdad que me sentí hostigada durante muchos días. Y de hecho, me terminaron echando de 'Nosotros a la Mañana'".