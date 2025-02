Fernanda Iglesias reavivó el escándalo de Bendita y apuntó contra Beto Casella: "Lo que hace es peligroso"

Fernanda Iglesias reavivó la polémica en torno a Bendita. La periodista de espectáculos recordó su experiencia en el programa y se animó a cuestionar a su conductor, Beto Casella. Iglesias no solo cuestionó al conductor por sus dichos sobre Tomás Dente, también se refirió a la cobertura que el ciclo realizaba sobre ella mientras trabajaba en Nosotros a la Mañana y aseguró que se sintió hostigada por Beto y su equipo de panelistas del icónico programa de El Nueve.



En su nuevo rol de columnista de Puro Show (El Trece), Fer Iglesias se despachó contra Beto Casella cuando en el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez se comentaba la disputa entre el conductor de Bendita y Tomás Dente. "Lo que hace Beto es peligroso", expresó sobre el comportamiento de histórico conductor del ciclo de El Nueve.

Fernanda Iglesias volvió a cuestionar a Beto Casella. Fuente: Instagram @ferigleok

"Cuando yo trabajaba con Fabián Doman en Nosotros a la Mañana, todos los días tenía un conflicto porque me había metido con Jorge Rial. Y todas las noches yo estaba ahí (en Bendita con informes) y nadie me defendió", expresó Iglesias.

Si bien aclaró que su salida del programa matutino no se debió a una intervención directa de Beto Casella, afirmó que los informes que ponía al aire Bendita terminaron desgastándola. "La verdad que me sentí hostigada durante muchos días. Y de hecho, me terminaron echando de Nosotros a la Mañana", señaló.

La dura acusación de Fernanda Iglesias contra Beto Casella

En relación a la pelea entre Beto Casella y Tomás Dente, Fernanda Iglesias criticó al conductor de Bendita al asegurar que menospreció a Dente, flamante refuerzo de La Nación+.

"Menospreciaba a Tomás Dente, que tampoco es santo de mi devoción, pero porque trabaja en NET, como que dice que se quedó afuera. Ese comentario es feo de hacer, porque te podés quedar vos también afuera del sistema", afirmó Iglesias.

Fernanda Iglesias acusó a Beto Casella de menospreciar a Tomás Dente. Fuente: Instagram @ferigleok.

Además, cuestionó la manera en que Casella se refirió a la situación laboral de ciertos colegas. "Lo que él hace también es peligroso al decir ‘gente que quedó desocupada... Ese pibito’. Hablar de ‘un canal menor’", sostuvo.

La periodista también trajo a colación la situación de Franco Casella, hijo del conductor, para contrastar con las declaraciones del propio Beto. "En un momento, Franco se fue a Estados Unidos porque no tenía trabajo acá. Entonces, ¿hablarías así de tu hijo? ¿Te gustaría que alguien hable así de tu hijo?", planteó Iglesias.

"Tomy, que tampoco me cae muy bien, porque hemos tenido nuestras diferencias, está trabajando y se quiere hacer notar. Y está bien, porque en la tele todo el mundo se quiere hacer notar", opinó sobre Dente.