La contundente sentencia de Beto Casella contra canal América por la forma en que bajaron a Florencia de la V de Intrusos

Este martes, Beto Casella deslizó una contundente sentencia sobre el accionar de los directivos de canal América, por la forma en que desplazaron a Florencia de la V de la conducción de Intrusos. El conductor se solidarizó con su colega, quien se enteró de manera repentina de su baja del legendario programa de chimentos.

Al aire en Bendita (El Nueve), Beto Casella se tomó un par de minutos para expresar su empatía con Florencia de la V. "Ustedes saben que yo, a veces, tengo mis discrepancias con el canal, jodo, qué se yo… porque no te mandan un saludito cuando ganás el Martín Fierro. ¡Esas pavadas! Pero cuando uno ve estas cosas, ¡quedémonos acá!", señaló en referencia al controversial gesto de las autoridades de canal América al desvincular a Florencia de la V de la conducción de Intrusos.

Luego Casella remarcó: "Eso es muy fulero, de verdad. ¡Las formas! La empresa tiene todo el derecho del mundo... pero, ¿de esta manera? ¿Que se entere por otro? Y a esta altura... porque muchos canales ya cerraron todo".

En sintonía con las palabras de Beto Casella, Edith Hermida extendió su apoyo a Florencia de la V al sostener: "Me pareció muy sincero el discurso de Flor. Es muy feo lo que pasó, porque uno la ve a ella, divina, espléndida siempre, pero no nos olvidemos que son seres humanos. Y que en esta época del año, se entere de la manera en que ella lo hizo, que ya no formaba parte de Intrusos es muy feo... Además, el programa tuvo mucho toqueteo, lo cambiaron muchas veces de horario e igual siempre rindió".

Florencia de la V se despidió de Intrusos tras una polémica actitud de los directivos de América. Foto: Captura de video América TV.

Más allá de que Florencia de la V tenía contrato en canal América hasta fines de 2024, la conductora había logrado consolidarse como una eficaz líder de Intrusos durante las tres temporadas en las que comandó el programa. Sin embargo, los directivos de la señal decidieron que para 2025, y coincidiendo con el 25 aniversario del icónico ciclo de espectáculos, regresen como anfitriones Adrián Pallares y Rodrigo Lussich; a la vez que el panel completo del envío será renovado, a excepción de Marcela Tauro.