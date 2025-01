Edith Hermida rompió en llanto en vivo tras las acusaciones de maltrato de Romina Scalora y otras excompañeras de Bendita: "Soy buena compañera"

La última emisión de Bendita fue escenario de un conmovedor momento protagonizado por Edith Hermida, quien no pudo contener las lágrimas tras las acusaciones que recibió por parte de excompañeras de trabajo. Romina Scalora, Eliana Guercio y Ana Sicilia señalaron a la panelista por supuestos malos tratos, lo que generó una serie de intercambios mediáticos entre ellas.

Edith Hermida se quebró en vivo por las duras acusaciones de maltrato en Bendita

En medio de un informe sobre las peleas dentro del programa, Hermida fue interpelada por Beto Casella, quien le dio la oportunidad de hacer su descargo. Con voz entrecortada y visiblemente afectada, Edith aseguró: "Quiero dar por terminado el tema de Romina Scalora.Terminamos de hablar acá. No quiero seguir hablando". La locutora, profundamente angustiada, explicó que no se sentía bien en ese lugar. "No me gusta ser el eje del conflicto. No me siento cómoda. Lo mío es otra cosa. Por eso estoy tan angustiada", comentó.

Edith Hermida sostiene su postura y aclara su relación con Romina Scalora

En su análisis de los hechos, Edith mencionó que, a pesar de las diferencias, había intentado corregir un error con Scalora. "Me enojé. Nunca me enojo con las cosas que pasan al aire. Pude revertir y domesticar ese enojo", afirmó. Luego, recordó que había tenido una buena relación de trabajo con ella hasta ese momento. Además, aseguró que siempre intenta mantener una actitud positiva con sus compañeros. "Yo suelo mandar un mensaje a las personas que no vienen más a Bendita porque soy buena compañera en este programa y siempre", insistió.

Ante el clima tenso que se vivía, Beto Casella, conductor de Bendita, no tardó en tomar la palabra para aclarar su posición sobre el cruce de palabras entre Edith y Romina Scalora. Casella, quien trabaja con Hermida desde hace años, aclaró que no comparte las acusaciones que se hicieron en su contra. "Yo laburo hace 18 años con la Negra. Yo la conozco y te puedo decir la calidad de compañera que es".

Beto también señaló que lo que dijo Scalora no correspondía con la realidad, especialmente porque, según su versión, Edith y Romina habían tenido varias despedidas amigables. "Me parece que fue excesivamente dura", añadió Casella. El presentador subrayó que, en Bendita, Hermida nunca pidió privilegios ni trató de imponer su poder, ya que siempre se comportó como una panelista más del programa.

La respuesta de las excompañeras: Romina Scalora y Ana Sicilia no se quedaron calladas

A pesar de las disculpas de Edith, las ex compañeras de Bendita no tardaron en reaccionar. Romina Scalora, por su parte, expresó en redes sociales que no había sido su intención participar en este "juego" y garantizó que no hablaría más sobre el tema, aunque las críticas continuaron. "Solo voy a decir una cosa. No hablaré más en ningún lado", escribió en X.

Scalora y Sicilia respondieron a las palabras de Edith Hermida. Fotos: X @LaRomiScalora - @AnitaSicilia.

Por su parte, Ana Sicilia no se limitó en sus declaraciones y fue tajante con sus palabras: "Tienen el cu… tan sucio… tiempo al tiempo. Siempre triunfa el bien". Las acusaciones siguen pie, mientras Edith Hermida intenta dar por cerrado el tema y retomar su papel como panelista en Bendita.