Edith Hermida reveló qué le dijo Tamara Pettinato sobre su relación con Alberto Fernández

Tamara Pettinato estuvo en el ojo de la polémica luego de los videos que se filtraron donde ella aparecía en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández tomando cerveza y hasta firmando una carta que le dedicó al expresidente. A casi tres meses de esos clips que se viralizaron en redes, Edith Hermida reveló qué le dijo su excompañera y la mandó al frente.

Los videos con el exmandatario tuvieron mucha repercusión, una de ellas fue la salida de Bendita, programa que se emite por Canal 9 de Buenos Aires y que conduce el conocido Beto Casella. Lo cierto es que la relación entre el conductor y la panelista no terminó bien, aunque Tamara no perdió contacto con Edith.

Hace poco se las pudo ver juntas tomando algo en un bar de Buenos Aires y en Socios del Espectáculo fueron a buscarla para hablar no solo de cómo se encuentra la amistad y también aprovecharon para consultarle si Tamara le contó detalles sobre Alberto Fernández: "Nos juntamos... Yo la extraño mucho", comenzó.

En pleno brindis, Tamara Pettinato junto a Edith Hermida. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @tamarapettinato

Luego agregó: "Me tomé unos vinos, me divierto mucho con ella. Tamara dice que soy muy bocona entonces no me cuenta muchas cosas. Le pregunté un par de cosas y no me contó nada". Además agregó que fue muy directa y le preguntó qué pasó en realidad con Alberto Fernández.

Edith Hermida habló sobre el encuentro que tuvo con Tamara Pettinato

"Yo le pregunté... ¿Qué pasó con Alberto? y ella me contestó 'gorda no te voy a contestar porque vos después contás todo´". Además sostuvo que la vio bien pero que en su momento "la pasó re mal, estuvo re triste y muy mal. Ahora por suerte va pasando, es buena mina... Yo la quiero", sostuvo.