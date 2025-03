Beto Casella fulminó a Florencia Peña luego de los polémicos dichos contra Carlos Tévez: "Es una mirada..."

La fuerte crítica de Flor Peña a Carlos Tévez sigue provocando reacciones en los medios. Después de que Eduardo Feinmann fulminara a Florencia Peña por sus dichos contra el exfutbolista y entrenador argentino, Beto Casella se sumó a la polémica con una filosa opinión. El conductor de Canal 9 se refirió a la polémica en una reciente emisión de "Bendita", y sus declaraciones en contra de la ex "Casados con hijos" provocaron su propia ola de reacciones.

Flor Peña, quien reveló sus secretos de belleza recientemente, confesó en una entrevista radial con Flavio Azzaro su opinión de Tévez: "A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino". Cuando profundizó, la actriz reconoció que le gustan los futbolistas que "se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan" y que "bajan una línea distinta a la que baja él".

La reacción de Beto Casella a los dichos de Florencia Peña contra Carlos Tévez

Después de escuchar las palabras de Peña, Beto Casella recordó a su audiencia que la figura de Boca salió de un barrio vulnerable y, cuando consiguió dinero, "lo primero que hace es llamar a la familia y decir 'quiero que cada uno de mis tíos y de la gente que me crio tenga su casita'". El conductor planteó que Tévez "no tiene obligación de hacer política ni partidaria ni ideológica", y opinó que la de Flor Peña "es una mirada clasista palermitana".

Una de sus panelistas opinó que la actriz puede haber tomado ofensa por el desafortunado comentario del jugador sobre su hijo Lito, al que habló de llevar "al barrio a que le den un par de cachetazos" para que no se vuelva homosexual. "Pero es una mirada simple", defendió el presentador. Con la misma honestidad con la que reveló sus gustos íntimos, Beto Casella opinó: "Es un tema personal, y de conurbano, y casi de chiste. Todavía hay muchachos con hijos chicos que dicen 'a mí no me gustaría que mi pibe se haga pu...' y lo tienen que respetar".

La Fundación de Carlos Tévez le respondió a Flor Peña

Los comentarios de la actriz no pasaron desapercibidos y llegaron a oídos de Silvia Tallarico, directora de la Fundación del Apache. En un mensaje que compartió Juan Etchegoyen por Mitre Live, la colaboradora del astro confesó: "Sentí mucha impotencia con los dichos de Florencia Peña (...) Sinceramente, me dio un poco de indignación, su poco conocimiento, me indigna realmente".

Carlos Tévez y Silvia Tallarico, directora de su Fundación. Foto: Instagram @__carlitostevez

"La invito a que venga y que vea lo que se hace. Tenemos tres ejes importantes: el principal son los valores siguiendo la línea de Carlos. El deporte y la educación. Hay que hacer visible lo que es invisible. Hay personas que ayudan desde el silencio y chicos que necesitan, como hoy puntualmente, que estamos entregando a los chicos útiles escolares", agregó Tallarico.