Florencia Peña criticó filosamente a Carlos Tévez en una entrevista

Una vez más Florencia Peña despertó la polémica, en este caso fue al referirse al exjugador de fútbol Carlos Tévez cuando era consultada por Flavio Azzaro en el programa de radio que conduce. Allí la actriz fue entrevistada por el experimentado periodista deportivo que mostró una reacción sorpresiva al escuchar la respuesta de la reconocida artista.

Claramente Florencia Peña se mostró en total desacuerdo sobre el aspecto personal del exfutbolista Carlos Tévez, si bien no es algo que ella suela manifestar en las entrevistas que le hacen regularmente los medios, en esta oportunidad lo dejó muy claro al dar contundentes declaraciones sobre el deportista, como por ejemplo que no le gusta en lo que se terminó convirtiendo.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, expresó Florencia Peña al comenzar a dar su opinión sobre Carlos Tévez mientras el conductor le mostraba una foto del actual entrenador del Club Independiente.

Las polémicas declaraciones sobre Carlos Tévez de Florencia Peña en Azzaro al horno

Continuando sus filosas e inesperadas declaraciones, la actriz le contó al entrevistador de Azzaro al horno, lo que piensa realmente sobre Tévez exponiendo: “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador”. Cabe recordar que Florencia Peña ya se había expresado en contra del exfutbolista en un posteo de X en el año 2021 que sentenciaba: “Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”.

El posteo de la actriz en contra de Tévez. Foto: X /@Flor_de_P

“A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”, se sinceró Florencia Peña en el estudio de Flavio Azzaro, mientras el periodista no podía evitar sentirse sorprendido por la respuesta que la reconocida actriz le daba sobre el astro del fútbol.

Por último, en una de las declaraciones de Florencia Peña más comentadas en redes por su carácter político apuntó: “No hay muchos que se atreven a hablar. Los jugadores no se la juegan mucho. Sin dar nombres, pertenecen a un universo en donde hay jugadores que juegan en Europa y te dicen ‘la Argentina está bien’. Juegan hace 20 años en Europa y vos decís ‘¿Cómo la Argentina está bien? Si vos, papi, vivís afuera'. O hacen negocios con cierta, pululan con gente que no... No quiero dar nombres, pero ya saben de quiénes estamos hablando”.