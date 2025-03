Cinthia Fernández habló de su abrupta salida de LAM y de América TV con un contundente testimonio: "Es un lugar que..."

Después de que Ángel de Brito se burlara de Cinthia Fernández por su repentina salida de "LAM", la exangelita le respondió con un contundente mensaje. La partida de la panelista de América TV parecía ser una de las más pacíficas que experimentó el programa. Sin embargo, Cinthia Fernández decidió salir con los tacones de punta y ventiló detalles picantes sobre su renuncia del programa de chimentos.

El pasado 11 de marzo, Ángel de Brito anunció que la panelista dejaría su puesto como angelita rotativa en "LAM". En ese momento, la explicación de ambos fue que la novia de Roberto Castillo no podía seguir con su compromiso porque no le daba el tiempo con los horarios de la facultad: "No podía asistir al programa por empezar a estudiar abogacía", sostuvo Fernández. Este fin de semana, sin embargo, la exdiputada contó otra historia.

El contundente mensaje de Cinthia Fernández sobre su salida de "LAM"

Respondiendo a la pregunta de un seguidor, Cinthia Fernández contó la verdad sobre su renuncia en América TV: "Respecto a si estoy peleada, la respuesta es no. Decidí irme con educación y no como una loca, porque es un lugar que me ayudó mucho económicamente cuando en otros canales me boludeaban con el pago y no respetaban mi contrato", comenzó su descargo.

Cinthia Fernández ventiló detalles sobre su salida de "LAM". Foto: Instagram @cinthia_fernandez_

La mediática resaltó el apoyo del canal cuando "tenía mi problema de cuota alimentaria". Sin embargo, su mensaje no acabó allí: con la misma honestidad con la que Cinthia Fernández compartió detalles de su operación, ventiló sus problemas con el ciclo. "Eso no quita que no comparta los últimos momentos y manejos conmigo de mucha burla. Pero no tiene nada que ver con que no continúe. Eso era así desde el momento uno que me llamaron mara ir en el verano", sostuvo.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salida de Cinthia Fernández

En el aire de "LAM", Ángel de Brito fue irónico a la hora de anunciar la salida de Cinthia Fernández: "Fue por estudiosa. Es la primera que por estudiar se va, y no le dan los horarios", comentó el conductor cuando le preguntaron por la ausencia de la famosa en el estudio. A pesar de la relación cordial que ambos mantienen, De Brito no la dejó irse sin un filoso comentario sobre sus prioridades.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo. Foto: Instagram @cinthia_fernandez_

El mismo día que se ausentó de "LAM", Cinthia Fernández había aparecido más temprano en "Intrusos" para acompañar a su novio, Roberto Castillo, quien había sido convocado como abogado para comentar sobre un caso. "En marzo no va a poder asistir a la LAM. Sí asistió a Intrusos, no tendrá materias por ahí. Aparte fue de… ¿cómo se dice? De acompañante, de primera dama del doctor Castillo que fue con un caso a Intrusos el viernes", comentó el presentador.