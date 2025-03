Filosa chicana de Ángel de Brito contra Cinthia Fernández luego de que se fuera de LAM de un día para el otro: "No tendrá..."

La polémica salida de Cinthia Fernández de LAM no cayó bien en el conductor del programa de América. Ángel de Brito se refirió a la ausencia de la vedette en su ciclo y no tuvo reparos en cuestionarla. Fiel a su estilo, el periodista de espectáculos lanzó comentarios llenos de ironía.

Ángel de Brito nunca está cómodo cuando una angelita deja LAM. El conductor de América, aunque sabe disimular muy bien, le duele que una panelista abandone el programa. Con Cinthia Fernández no fue la excepción.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Cinthia Fernández?

Consultado por la ausencia de Cinthia Fernández en LAM, Ángel de Brito no solo confirmó que la vedette no seguirá en el programa. También se burló del motivo del faltazo. Fue un comentario lleno de ironía: "Fue por estudiosa. Es la primera que por estudiar se va, y no le dan los horarios". De Brito confirmó que Cinthia no fue al programa porque no podía faltar a una clase de la facultad, ya que está cursando la carrera de Derecho.

Con mucha ironía, Ángel de Brito cuestionó a Cinthia Fernández tras la salida de la vedette de LAM. Fuente: captura América.

Pero la ironía de De Brito se reveló, aún más, cuando recordó que Cinthia sí fue a Intrusos el mismo día en que faltó a LAM. Ese viernes, el novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo. El letrado fue a los estudios de América en calidad de abogado de Emily Ceco, de Love is Blind, luego de la detención de su ex, Santiago Martínez, quien está acusado por tentativa de femicidio.

"En marzo no va a poder asistir a la LAM. Sí asistió a Intrusos, no tendrá materias por ahí. Aparte fue de… ¿cómo se dice? De acompañante, de primera dama del doctor Castillo que fue con un caso a Intrusos el viernes", expresó con ironía.

Cinthia Fernández se ausentó en LAM luego de que Yanina Latorre, otra de las angelitas, la criticara en su programa de Radio El Observador.

El descargo de Cinthia Fernández tras su salida de LAM

Lejos de entrar en polémicas con Ángel de Brito, Cinthia Fernández ratificó que su salida de LAM se debe a la incompatibilidad con los horarios de la facultad. La vedette estudia Derecho en la Universidad Siglo 21.

Cinthia Fernández aseguró que su salida de LAM está vinculada a sus estudios. Fuente: Instagram @cinthia_fernandez_.

"Tengo que estudiar y no puedo ir a LAM por el horario, así como también por mis hijas como sucedió el año pasado. Yo negocié el año pasado ir una vez por semana, a ellos este año eso no les servía, necesitaban dos veces por semana, y yo nunca pude 2 veces por semana", contó en diálogo con Primicias Ya.

La vedette agregó que sus hijas también son parte importante de esta decisión: "En época de clases ellas salen a las cinco y yo a las seis debería salir para llegar a LAM lo que me permitiría solo verlas una hora por día, ya que, al terminar a las diez de la noche, llego a casa a las once y media, aproximadamente, y ya las encontraría dormidas".