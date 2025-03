Cinthia Fernández reveló la verdad tras los rumores de separación con Roberto Castillo

Luego de ser recientemente operada por un preocupante quiste, los rumores sobre la separación de Cinthia Fernández con el abogado Roberto Castillo se hicieron cada vez más fuertes. Es por ello que la panelista aprovechó sus redes sociales para responder una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores en relación a la supuesta ruptura.

"La verdad, mostré poco porque estaba preocupada por mi quiste y además, tengo mucho trabajo", comenzó a explicar Cinthia Fernández, luego se ocupó de responder a un seguidor que utilizó la cajita de preguntas de Instagram habilitada por la mediática. "No estoy peleada para nada. Lo amo más que ayer y menos que mañana", contestó muy segura anexando una foto romántica con su novio.

Además le aclaró a sus seguidores un detalle sobre la vida íntima con Roberto Castillo, como complemento a la respuesta sobre su supuesta separación. "Tenemos dos casas. Vivimos algunos días en Escobar y otros en Capital", expresó sin problemas.

Cinthia Fernández reveló la verdad tras el rumor de su separación con Roberto Castillo. Foto: Instagram @cinthis_fernandez_

Cabe recordar que Cinthia Fernández a fines del año pasado, expresó abiertamente en sus redes sociales que ya estaría planificando su boda con Roberto Castillo para finales de 2025, pero que por sus actividades cerca de las fiestas sumado a sus proyectos personales podría recién ocuparse de ello en la última mitad del año.

Luego de ser operada de un quiste, los rumores de separación con el abogado se hicieron más fuertes. Foto: Instagram @cinthis_fernandez_

"Aún no. Me tengo que poner con una reforma de la casa, fiestas, vacaciones y proyectos para el año que viene. Ni bien tenga en marcha esto, me pongo con todo a organizar para diciembre del año que viene", respondió Cinthia Fernández a una de las consultas que le hicieron a fines de 2024 sobre la posibilidad de la boda con Roberto Castillo.