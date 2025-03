Yanina Latorre liquidó a Cinthia Fernández luego de apoyar a Emily Ceco tras la denuncia por violencia de género

La conductora Yanina Latorre en su programa en El Observador 107.9, no dudó en criticar duramente a Cinthia Fernández por haberse involucrado en el caso de Emily Ceco. La mediática panelista vinculó a su novio, el abogado Roberto Castillo, con la exparticipante del reality Love is blind Argentina (Netflix), tras conocer el duro relato de los hechos de violencia de género que sufrió en manos de su ex marido.

La bailarina se mostró comprometida con la causa de Emily Ceco ni bien escuchó su historia en el programa de streaming de Pepe Ochoa en Bondi Live, luego de que la exparticipante del reality de Netflix denunciara a Santiago Martínez ante la justicia y Roberto Castillo se hiciera cargo de su defensa, finalmente el joven denunciado fue detenido tras ser gravemente acusado.

"Desfigurar a esta nena no te va salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser, y se quede guardadito varios años", expresó Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram en referencia a la detención de la expareja de Emily Ceco.

Yanina Latorre criticó duramente a Cinthia Fernández por involucrarse en el caso de Emily Ceco

Yanina Latorre, fiel a su estilo, aprovechó su programa de radio en El Observador para exponer su opinión en contra de Cinthia Fernández y su novio abogado por haberse involucrado en el caso. "Esto me parece una 'pedorrada' y una falta de respeto al derecho, al allanamiento y a la situación", sentenció la conductora. "Una cosa es que yo lo haga como panelista y me suba a dar una data, otra cosa que lo haga ella, Cinthia Fernández, la novia del abogado", agregó filosamente.

Como cierre de su opinión, Yanina Latorre se refirió a Cinthia Fernández y Roberto Castillo de manera contundente. "Son vivos. Caranchos. Cuando ella vio la nota de ella en Bondi, lo llamó a Pepe Ochoa y le pidió el teléfono de Emily para meter al novio y que sea el abogado", expuso duramente la conductora.