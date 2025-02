Cinthia Fernández fue operada de urgencia y compartió imágenes "sensibles" de la intervención

Antes de entrar al estudio de LAM (América TV), programa en el que se está desempeñando como panelista, Cinthia Fernández reveló este miércoles desde su camarín que fue intervenida de urgencia, y compartió imágenes "sensibles" de la operación que consistió en la extracción de un quiste que tenía en la espalda.

“Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles”, anticipó Cinthia Fernández sobre la operación en cuestión.

El posteo con el que Cinthia Fernández anunció la intervención que atravesó- Foto: Instagram @cinthia:fernandez_.

En tanto que al profundizar en detalles sobre su dolencia, la panelista explicó: "Tuve un fin de semana bastante como sensible. Mis miedos... yo tengo muchos miedos con muchas cosas. Y la verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Me costó muchísimo dormir y me dolía. Se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada".

Cinthia Fernández reveló detalles del preocupante momento de salud que atravesó

Luego Cinthia Fernández siguió: "Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo".

Las "sensibles" imágenes que publicó Cinthia Fernández de la intervención que le hicieron

Además, Fernández se cuestionó que la obra social que paga le quisiera dar turno para dos meses después, y señaló que encontró a un especialista que entendió la urgencia del cuadro y pereparó la operación que consistió en la extracción de un quiste sebáceo.

Al finalizar, Cinthia Fernández agradeció al profesional que la atenció y remarcó: "El resultado es que hoy no tengo más el quiste, se me está yendo la anestesia y me siento como dolorida por eso. El olor a podrido que tenia es impresionante y asqueroso".