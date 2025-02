Cinthia Fernández hizo un cambio en su cuerpo: mirá su nuevo look

Cinthia Fernández volvió a apostar por un cambio de look y, como siempre, el resultado fue impecable. La panelista y figura mediática compartió en sus redes el proceso de transformación capilar que llevó adelante en manos de su estilista de confianza, Leo Leiva. Su elección esta vez fue un balayage renovado que iluminó su rostro y le dio un aire fresco a su cabellera.

La panelista sorprendió con un cambio de look en el salón de Leo Leiva.

Desde el salón de belleza, Cinthia mostró en sus historias y posteos el paso a paso de la coloración. "Me subí un poquito más el tono para darle luz a la cara, pero me duró un año el balayage que me hice... Solo porque estoy en las manos del 1", escribió.

La mediática decidió darle un refresh a su melena.

El balayage, una técnica de iluminación que sigue siendo furor, es perfecto para quienes buscan un cambio sin una transformación radical. En el caso de Cinthia, el color elegido mantiene una base natural, con reflejos sutiles que aportan brillo y movimiento.

“Me dura un año”, reveló sobre su color.

El balayage sigue siendo una de las tendencias más elegidas por su bajo mantenimiento y su efecto natural. Sin dudas, un acierto total para recibir la nueva temporada con energía renovada.