Paula Chaves sorprendió en Río de Janeiro con un look asimétrico: mirá cómo es

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de Paula Chaves en sus vacaciones en Río de Janeiro.

Después de una temporada intensa en Villa Carlos Paz, Paula Chaves y Pedro Alfonso se tomaron unos días para descansar en Río de Janeiro. La modelo y conductora compartió algunas fotos del viaje en sus redes y, como suele pasar, uno de sus looks se robó la atención.

Paula apostó por una blusa amplia, de mangas largas y corte suelto, con un estampado geométrico en azul, blanco y rojo. Ese diseño en el frente, que marcaba una especie de "V", le daba estructura a la prenda sin perder esa onda bohemia y relajada que tanto se usa en verano.

Para abajo, eligió una falda corta cruzada, con cierre al costado y un corte diagonal en el frente que le daba un toque diferente. El estampado era de rombos en rojo terracota y blanco, distinto al de la blusa pero con los mismos tonos, así que combinaban sin problema. Esa mezcla de estampados, lejos de ser demasiado recargada, funcionaba bien porque los colores hacían juego.

El look lo completó con un bolso de rafia tejido, bien veraniego, que le puso un poco de textura al conjunto. El resultado fue un estilo fresco, con personalidad pero sin esforzarse demasiado, justo lo que se busca en unos días de vacaciones.