Presenta:

Estilo

|

números de la suerte

Estos son los números de la suerte para hoy jueves 30 de abril

Te los comentamos a continuación, en esta nota. También te contamos el proverbio oriental del día para que lo pongas en práctica.

Los números de la suerte de hoy.

Los números de la suerte de hoy.

Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Qué número te trae mala suerte Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

LDBALL1950s
Lucille Ball.

Lucille Ball.

La cita motivacional del día de hoy

"Prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho y no de las que no he hecho”. - Lucille Ball

El proverbio chino de hoy

"Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, podré comer mañana"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48

Archivado en

Notas Relacionadas