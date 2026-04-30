Estos son los números de la suerte para hoy jueves 30 de abril

Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

LDBALL1950s Lucille Ball.

La cita motivacional del día de hoy

"Prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho y no de las que no he hecho”. - Lucille Ball

El proverbio chino de hoy

"Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, podré comer mañana"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48