Estos son los números de la suerte de hoy jueves 11 de junio

Conocé cuáles son los números de la suerte para todos los signos del zodíaco, en esta nota. Además, el proverbio chino del día y una cita motivacional.

Los números de la suerte de hoy. Foto DPA

Todos tenemos números de la suerte. Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo con actividades que transmitan buena energía en tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.