Reapareció Cacho Deicas de Los Palmeras e ilusionó a los fanáticos con una particular foto: "Volviendo"

La interna de "Los Palmeras" que se desató entre Marcos Camino y Cacho Deicas dejó a sus fanáticos en vilo a la espera de nuevos anuncios sobre el futuro de la banda. Por su parte, el cantante santafesino continúa su recuperación después del ACV que sufrió este 10 de enero. Deicas transita sus cuidados en familia y en privado, pero esta semana decidió compartir un importante paso con sus seguidores de Instagram, quienes quedaron ilusionados con su regreso a los escenarios.

La histórica banda de música tropical sigue adelante con sus compromisos comerciales, pero todavía no incorporaron a su cantante original de regreso. En la reciente aparición de "Los Palmeras" en "La peña de morfi", la banda se presentó con un reemplazo que dio voz a sus clásicos temas. Con silencio total sobre el tiempo estimado para la vuelta de Deicas, su reciente publicación en redes sociales volvió a iniciar la conversación sobre su carrera.

El gran progreso de Cacho Deicas, cantante de "Los Palmeras"

En su cuenta de Instagram, Cacho Deicas compartió una alegre foto preparando una comida típica argentina para sus seres queridos: "Volviendo a los domingos de asado para la familia", escribió el cantante de "Los Palmeras". Deicas aparece en jeans y remera en la foto, más delgado que la última vez que se lo vio pero con un buen semblante.

El fin de semana en familia de Cacho Deicas. Foto: Instagram @cachodeicasoficial

Mientras Deicas se concentra en su recuperación, Marcos Camino explicó la pelea de "Los Palmeras" en recientes declaraciones a la prensa. "Fue un teléfono descompuesto", aseguró el acordeonista en diálogo con el diario El Litoral. Según Camino, la situación se debió a varias versiones que generaron malentendidos y tensiones. A pesar de las incendiarias declaraciones del hijo de Cacho, Camino dejó la puerta abierta a su reincorporación futura.

Qué se dijeron Marcos Camino y Cacho Deicas tras la crisis de "Los Palmeras"

En la misma entrevista, Marcos Camino reveló detalles exclusivos sobre su encuentro con Cacho Deicas después de su ACV. "Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima", confesó el miembro fundador de "Los Palmeras", quien fue acusado por el hijo de Deicas de sobreexigir a su padre sabiendo la condición delicada en la que se encontraba.

Por otro lado, también compartió qué dijo Cacho Deicas sobre su futuro en "Los Palmeras": "Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", sostuvo Camino. Finalmente, el músico cerró afirmando que "la gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro".