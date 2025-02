Marcos Camino se reunió con Cacho Deicas y se definió el futuro de Los Palmeras: "La gente opina sin saber"

Los Palmeras estuvieron en el foco de la polémica luego de unos chats que filtró el hijo de Cacho Deicas, vocalista de "Los Palmeras" y quien hace poco sufrió un Accidente Cerebrovascular y tuvo que ser internado de urgencia. Por esto, Marcos Camino decidió reemplazarlo con Pablo López.

Esta decisión se tomó para que la banda cumpla con los conciertos ya pactados que tenían antes de que Cacho Deicas tenga el mencionado problema de salud. En medio de esto, el hijo de Cacho compartió en el Instagram de su padre, capturas de pantallas privadas del grupo.

Esto generó un gran escándalo y se rumoreaba que "Los Palmeras" podrían separarse. Pero esto no sucederá y fue el propio acordeonista de la banda quien rompió el silencio con una entrevista exclusiva con diario El Litoral de Santa Fe y subrayó que las diferencias quedaron de lado.

"Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", comenzó contando Camino al medio anteriormente mencionado. Además, dejó en claro que "la gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro".

La palabra de Marcos Camino sobre la relación con Cacho Deicas:

Marcos contó que la reunión con Cacho Deicas fue fundamental para recomponer la relación: "Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima". Respecto a la vuelta de Cacho, el acordeonista dejó en claro su deseo de que sea en el Puente Colgante.