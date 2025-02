Revelaron la verdadera interna de Los Palmeras y es mucho más feroz de lo que se imaginaba: "Acá termina todo mal"

La banda santafesina Los Palmeras, uno de los grupos más importantes de la cumbia, atraviesa una etapa de crisis mientras Cacho Deicas se recupera de un ACV. En medio de esta situación, salieron a la luz revelaciones sobre las complicaciones que enfrentan, que no solo incluyen la salud del cantante, sino también conflictos dentro de la formación.

La interna feroz de Los Palmeras que amenaza con terminar mal

Según Juan Etchegoyen, conductor del programa Mitre Live, el panorama es más grave de lo que parecía. “Primero, hoy tenemos que decir que el líder de la banda santafesina sigue formando parte. En partes iguales, me cuentan que los dueños del grupo son Cacho Deicas y Marcos Camino”, aseguró el periodista.

Al ahondar más en el tema, Juan advirtió que todo podría complicarse aún más. De acuerdo con su análisis, si Cacho no da su visto bueno, el futuro de Los Palmeras quedaría en el aire. "Se iba a hacer una reunión el pasado jueves que finalmente no se hizo, me dicen. Tanta tensión, que quieren que les diga. Para mí acá termina todo mal. Y Cacho da un paso al costado", contó Etchegoyen, dando a entender que el problema es serio.

La polémica empezó a crecer con las declaraciones del hijo de Cacho, Luciano Deicas, quien cuestionó la relación con los integrantes de Los Palmeras y desmintió acusaciones que surgieron tras el ACV de su padre. Luciano aclaró que, contrario a lo que dijo Marcos Camino en televisión, su papá nunca estuvo incomunicado.

De hecho, el propio Cacho, al salir del hospital, mostró su agradecimiento por los mensajes de apoyo que recibió durante su internación. Sin embargo, el ambiente sigue cargado y los problemas parecen no tener una solución fácil, especialmente después del mensaje que dio el conductor de Mitre Live: “A mí me hablan de otro detonante peor que no voy a profundizar porque me pareció terrible".

¿Qué pasará con Los Palmeras?

En el Instagram oficial de Los Palmeras, se publicó un video que sumó más misterio sobre el destino de la banda. En las imágenes, se los ve a todos juntos alrededor de una gran mesa, con brindis, risas y una gran complicidad entre ellos.

Para describir ese momento, que nadie sabe si se repetirá, escribieron: "Amigos, así son nuestros almuerzos de gira: una gran mesa larga, risas, charlas y anécdotas que quedarán en la historia y en nuestros corazones. Antes de cada show, de cada cita, existen momentos únicos, y nada nos llena más que compartirlos con ustedes... Porque al final, los primero es la familia... ¡Siempre juntos!".