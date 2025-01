Rompió el silencio el reemplazante de Cacho Deicas de Los Palmeras y contó toda la verdad: "Me toca..."

Hay escándalo entre Los Palmeras después de que Rubén "Cacho" Deicas sufriera un ACV. La salud del cantante sacó a la luz diferentes internas entre la banda de música tropical, y en las últimas horas crecieron los rumores de una posible separación en Los Palmeras. Mientras tanto, el show debe continuar, y la banda reemplazó al cantante con un músico que reveló detalles exclusivos del conflicto.

Pablo López se incorporó al histórico grupo santafesino hace cuatro años, convocado por el acordeonista Marcos Camino, quien estaría enemistado con Cacho Deicas. El joven comenzó haciendo coros y tocando el güiro en 2021, pero con el ACV del cantante recibió una inesperada responsabilidad. En una charla con TN, López habló de la interna y los planes a futuro de Los Palmeras.

Habló Pablo López, el reemplazo de Cacho Deicas en Los Palmeras

Pablo López compartió que ponerse en los zapatos de Cacho Deicas "fue un compromiso más que importante tanto para mi como para toda la banda". "Hay que seguir trabajando porque hay compromisos, obviamente avalados por Cacho y toda la empresa de Los Palmeras. Pero él, obviamente, tiene su lugar. Es el de él, es la voz líder, la voz cantante, la imagen de la banda", agregó, dejando en claro que no planea ocupar el lugar del cantante de manera permanente.

El cantante habló por Los Palmeras sobre la recuperación de Cacho, afirmando que "estamos muy contentos y agradecidos de que ya está mejor, está en su casa, al cuidado de su familia" y confirmó que "tiene una recuperación bastante larga y esperemos que lo haga cuanto antes". Pero López no pudo evitar las preguntas sobre la supuesta separación de la banda para siempre.

Cacho Deicas sacó a Los Palmeras de su biografía. Foto: Instagram @cachodeicasoficial

Los rumores de un quiebre en Los Palmeras crecieron en las últimas horas cuando los fanáticos se percataron que Cacho Deicas había cambiado su biografía de Instagram: donde antes decía "cantante de Los Palmeras", ahora tan solo lee "cantante de música santafesina". Al ser consultado sobre esto López afirmó que la banda está al tanto pero "eso no cuenta para mi", prefiriéndose mantener fuera de la interna.

El cantante también reveló que no pudo hablar con Cacho, aunque el cantante habría aprobado que Los Palmeras sigan dando shows sin él: "Seguramente ya se va a dar la oportunidad, yo trato de no molestarlo. Sé que está en una situación complicada en lo personal. De por sí, yo nunca lo molesto. Él a veces me manda un mensaje o me llama por algún motivo, y yo lo atiendo. Pero no estamos muy comunicados todo el tiempo".

Cacho Deicas, distanciado de Los Palmeras durante su recuperación

Cacho Deicas sigue afuera del grupo de WhatsApp de Los Palmeras. Foto: Instagram @cachodeicasoficial

Lo que si reveló Pablo López es que Cacho Deicas no volvió a ser admitido al grupo de WhatsApp de Los Palmeras después de su ser eliminado por Marcos Camino, como se pudo ver en las capturas filtradas por su hijo menor, Luciano Deicas: "Cuando todo se empezó a reactivar, se tomó la decisión de que por ahí no esté tanto en contacto con nosotros. Más que nada para cuidarlo y resguardarlo a él", afirmó el cantante.

"Por ahí muchas cosas se malinterpretan y la gente saca sus conclusiones y va diciendo cosas que, la verdad, no son. Pero te vuelvo a repetir: yo trato de no meterme en esa interna, trato de disfrutar el momento, de hacerlo lo mejor que puedo para el grupo. Y obviamente esperarlo ansioso a Cacho para que vuelva", aclaró López, cerrando al afirmar que no tiene intenciones de reemplazar permanentemente al famoso cantante.