El saludo de Los Palmeras a Cacho Deicas por su cumpleaños en medio de todo el escándalo

El grupo de cumbia "Los Palmeras" está viviendo momentos muy fuertes luego del ACV que afectó a Cacho Deicas, vocalista de la histórica banda de la provincia de Santa Fe. Rápidamente y ante las presentanciones ya acordadas, Marcos Camino decidió poner un reemplazo para cumplir con los contratos pactados.

Previamente a esto se había conocido la noticia de que tanto Camino como integrantes del grupo musical no podían tener contacto con el propio Cacho Deicas. Luego de esto, el hijo del vocalista compartió fuertes videos en la cuenta oficial del cantante y se armó un verdadero escándalo.

"Mi papá tenía un problema de salud y por eso no lo llamaron. Desde que recibió el alta, jamás se le negó el uso del celular", expresó Luciano. Pero no quedó allí y además contó que "Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis con Uriel Lozano, y gratis lo puso con mayúscula".

También sostuvo que hay maltratos, que "solo él sabe por qué los sigue soportando". En las últimas horas, se volvió viral un cambio que realizó Cacho en su cuenta de Instagram, en la parte de la descripción sale como "cantante de cumbia santafesina" cuando antes aparecía como "cantante de cumbia de "'Los Palmeras'".

El posteo de Los Palmeras. Foto: Instagram/ @lospalmerasoficial.

El cantante está cumpliendo 73 años y desde el Instagram oficial del grupo no dudaron en enviarle un cálido saludo: "¡Feliz cumpleaños, Cacho Deicas! Con todo nuestro cariño, te deseamos una pronta y completa recuperación", expresa el mensaje junto a una foto del vocalista.