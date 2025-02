Los Palmeras están en llamas tras la distancia de Cacho Deicas: "Esto lo maneja el hijo"

El futuro de Los Palmeras pende de un hilo mientras su cantante, Rubén "Cacho" Deicas, se recupera de un ACV. La queridísima banda de música tropical enfrenta rumores de separación después de una intensa pelea entre Deicas y Marcos Camino, dos de los miembros fundadores del grupo, a causa de la intervención de un hijo del cantante santafesino.

Todo comenzó pocos días después del ACV del cantante, cuando Camino reveló que la banda no tiene contacto con Cacho Deicas desde su internación. "Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, que realmente es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. Sabemos únicamente lo que nos hemos podido ir enterando. No podemos hablar con él porque sus hijos no le permiten", contó en "Secretos Verdaderos".

El descargo de Luciano Deicas, hijo del cantante, que enfureció a Los Palmeras

Las declaraciones del músico recibieron respuesta por parte de Luciano Deicas, el hijo menor del cantante. Tomando control de a la cuenta de Instagram de su padre, el joven publicó un descargo donde aseguró que Los Palmeras maltrataban a Cacho Deicas, exigiéndole demasiado a pesar de conocer su delicado estado de salud, y filtró chats de la banda donde se puede ver a Marcos Camino criticando duramente a Cacho Deicas.

"Es una pena que hiciste levantar salidas aduciendo que estabas mal, que había que parar, perjudicaste a toda la Empresa Los Palmeras", le echó en cara Camino sobre la participación de Deicas en un show de Uriel Lozano. "Nosotros no le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocupate por aprender las letras, por tirar UNA IDEA", agregó, furioso.

Los polémicos chats de Los Palmeras contra Cacho Deicas. Foto: Instagram @cachodeicasoficial

Rumores de una separación en la banda comenzaron a circular poco después, cuando los fans notaron que la biografía de Deicas en Instagram dejó de decir "cantante de Los Palmeras" para leer "cantante de música santafesino". La cuenta del artista también dejó de seguir a las redes oficiales de la banda, a pesar del saludo de Los Palmeras a Cacho Deicas por su cumpleaños 73.

En las últimas horas, el mánager de la banda, Adrián Forni, salió adelante a desmentir los rumores de separación a pesar del reemplazo de Deicas en Los Palmeras. "Cacho no maneja redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera", afirmó el representante para Teleshow.

Los Palmeras no anunciaron una separación oficial. Foto: Instagram @lospalmerasoficial

"Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy (ayer) le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, ¿pero sabés cuántos mensajes debe tener? Cuatro millones", sostuvo Forni, quien trabaja con la banda hace dos años.

Resaltando una vez más la importancia de Rubén Deicas como "socio y dueño" de Los Palmeras, el representante desestimó las teorías de separación por lo visto en Instagram: "Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: 'No es día para hablar con él'. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar", cerró.

Cacho Deicas reapareció tras sufrir un ACV

Mientras tanto, Cacho Deicas continúa su recuperación lejos del escándalo por la separación de Los Palmeras. El cantante ya se encuentra en su casa, recuperándose rodeado de su familia, y se mostró por primera vez desde su internación en un video publicado a su cuenta de Instagram donde agradeció los buenos deseos que recibió en su cumpleaños.

"Hola, hola, queridos amigos. Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!", declaró el cantante.