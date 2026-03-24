Tras despidos masivos, los polémicos posteos de Lumilagro en redes sociales: "Preferirías que los volvamos..."

La histórica marca argentina de termos Lumilagro se convirtió en el epicentro de una intensa controversia en las redes sociales tras una serie de publicaciones que generaron indignación y estupor entre los usuarios.

El conflicto se desató cuando, desde la cuenta oficial de la red social X, administrada por él y su esposa , se emitieron mensajes irónicos defendiendo la drástica reducción de su plantilla laboral (170 empleados) y la reconversión hacia un modelo basado en la importación de productos desde China.

En un tono sumamente inusual para la comunicación corporativa, la cuenta llegó al extremo de incentivar sarcásticamente la compra de termos de su competidor estadounidense , Stanley , argumentando que esa era la alternativa para quienes exigían sostener una producción nacional que consideraban inviable para el país.

La escalada de tensión en la plataforma no se detuvo allí, ya que la empresa redobló la apuesta ante los constantes cuestionamientos del público por las masivas desvinculaciones. Mediante respuestas provocadoras, la marca interpeló a los usuarios preguntando si preferían que recontrataran a todo el personal y el consumidor tuviera que pagar altísimas sumas de dinero extra por un producto de calidad.

“Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos".

Incluso, ironizaron con la posibilidad de lanzar al mercado una edición limitada de termos de peor calidad y más caros, pero cien por ciento fabricados en Argentina. La crudeza de estos posteos desató un repudio generalizado que rápidamente se volvió tendencia, atrayendo comentarios por doquier.

lumilagro posteo 2 Lumilagro tras generar el escándalo. X / Captura

Frente a la magnitud del escándalo corporativo y el fuerte impacto negativo en su imagen pública, la conducción de Lumilagro decidió dar marcha atrás y eliminó de su perfil los mensajes más confrontativos. En un intento por apaciguar las críticas y aclarar su situación operativa, publicaron y fijaron un nuevo comunicado oficial detallando la profunda reestructuración que atraviesan tras casi nueve décadas de historia en la industria local.

En este descargo institucional, la firma argumentó que toda reconversión resulta dolorosa pero vital para sobrevivir frente a las nuevas reglas del mercado global, asegurando además que las recientes salidas de sus operarios se acordaron mediante retiros voluntarios y no bajo la figura de despidos directos. A modo de cierre, manifestaron su confianza en que este nuevo esquema comercial les permitirá superar la crisis actual, abrir locales propios y, eventualmente, volver a generar fuentes de empleo en el país.