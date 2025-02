Revelaron el motivo de la pelea de Los Palmeras, que causó el odio entre Cacho Deicas y Marcos Camino y casi lleva a la separación de la banda

Luego de días de especulaciones y rumores sobre separación de Los Palmeras, se reveló el motivo detrás de la pelea entre de Rubén Cacho Deicas y Marcos Camino, los dos referentes del grupo de cumbia santafesina. Recientemente, se reconciliaron.



En diálogo con el diario El Litoral, Marcos Camino reveló cómo fue su reencuentro con Cacho Deicas, una noticia que todos los fans de Los Palmeras estaban esperando. "Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento", dijo Camino. Asimismo, el músico explicó que las diferencias con Deicas, que pusieron al grupo de cumbia santafesina al borde de la desaparición, se produjeron por versiones cruzadas que alimentaron malos entendidos.

El motivo de la pelea de Los Palmeras

Según declaró Camino en la entrevista, la situación se debió a varias versiones que generaron malentendidos y tensiones en el histórico grupo de la movida tropical. "Fue un teléfono descompuesto", resumió Camino. En medio de esa disputa, el hijo de Cacho Deicas lo cuestionó.

Marcos Camino reveló la crisis interna de Los Palmeras se debió a un "teléfono descompuesto". Instagram: @lospalmerasoficial.

La disputa interna de Los Palmeras se produjo en un contexto delicado, luego de que Cacho Deicas, cantante del grupo de cumbia santafesina, sufrió un ACV. La recuperación lo alejó temporalmente de los escenarios y la incertidumbre sobre su estado y la continuidad del grupo dieron lugar a declaraciones cruzadas y especulaciones en los medios y entre los seguidores de la banda.



El conflicto interno de la banda de cumbia santafesina alertó a toda la movida tropical. Otros músicos salieron a opinar sobre la situación. Recientemente, Uriel Lozano se metió con Los Palmeras y Cacho Deicas con una fuerte declaración.

Los Palmeras, reconciliados. Foto: archivo.



Camino reveló que la interna de la banda se destrabó tras una visita que él mismo realizó al domicilio de Cacho Deicas. Según contó, ese encuentro le permitió cerrar cualquier malentendido y expresar su arrepentimiento por lo sucedido. "Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima", confesó.

¿Cuándo vuelven a tocar Los Palmeras tras la reconciliación de Cacho Deicas y Marcos Camino?

Marcos Camino tiene claro que Los Palmeras volverán a tocar pronto. El músico santafesino quiere, al igual que el resto de la banda, que el regreso se de en Santa Fe. "¿Por qué no en el Puente Colgante con las dos costaneras llenas?", se entusiasmó.

Los Palmeras volverán a tocar cuando Cacho Deicas esté en condiciones médicas. Fuente: Instagram @lospalmerasoficial.

De momento, Los Palmeras no tienen fecha confirmada. Camino remarcó la importancia de la recuperación de Cacho Deicas y pidió que no se apresure en volver a los escenarios. "Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", afirmó.



Sobre la polémica que rodeó al grupo en los últimos días, el acordeonista fue contundente al desmentir una posible separación. "La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro", enfatizó.

También recordó que, en otras ocasiones, debieron reorganizarse cuando uno de los miembros no pudo estar presente: "Ya me pasó a mí cuando tuve un accidente y estuve dos meses internado. Hoy me toca a mí sostener al grupo hasta que Cacho pueda volver".