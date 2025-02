Uriel Lozano se metió con Los Palmeras tras el escándalo con Cacho Deicas y su supuesta salida de la banda: "No me cayeron mal los chats"

Sigue la polémica de Los Palmeras a partir de la pelea entre Cacho Deicas y Marcos Camino, dos de los miembros fundadores de la banda. Mientras el cantante de la agrupación santafesina se recupera de un ACV junto a su familia y lejos de los escenarios, en las últimas horas se pronunció el cantante Uriel Lozano, quien terminó en medio del escándalo de manera inesperada.

Lozano quedó enredado en la pelea que podría terminar en la separación de Los Palmeras cuando la aparición de Rubén Deicas en uno de sus shows detonó una pelea entre el cantante y Marcos Camino, ya que Deicas habría interrumpido el descanso que se tomó de la banda debido a su delicado estado de salud para aparecer en un recital de su colega santafesino.

La palabra de Uriel Lozano sobre la pelea de Los Palmeras

Invitado a "Secretos Verdaderos", Uriel Lozano habló del concierto que desató la polémica entre Los Palmeras: "Eso fue el 28 de diciembre en estación Belgrano, despedimos el año ahí. La llegada de Cacho fue una sorpresa para mí. Él tiene esas cosas, un día me cayó en una conferencia de prensa, eso tiene él. Por la amistad que tenemos me fue a saludar. Eso fue antes del ACV".

El cantante también se refirió a los chats filtrados por Luciano Deicas, el hijo menor de Cacho, donde se ve la dura reacción de Camino a la aparición del cantante en otro show: "Es una pena que hiciste levanta salidas aduciendo que estabas mal, que había que parar. Perjudicaste a toda la empresa Los Palmeras, músicos, manager, choferes, a los que seguimos invirtiendo, a los empresarios que les dijimos que estabas mal", fue uno de los mensajes.

Los chats filtrados de Los Palmeras que encendieron la polémica. Foto: Instagram @cachodeicasoficial

Uriel Lozano declaró que no es de su incumbencia las peleas internas que puede tener la banda, distanciándose de la polémica: "A mí no me cayeron mal los chats, son cosas internas de ellos. Yo quiero que ellos estén bien, que vuelvan a estar juntos. Tengo un cariño muy profundo por Cacho y un respeto y cariño con Marcos Camino, los conozco hace años", comentó sobre los mensajes.

Finalmente, cerró expresando sus mejores deseos hacia Cacho Deicas, su recuperación y Los Palmeras: "A Cacho lo saludé por el cumple, me dijeron que está bien, que evoluciona bien, que ya está en la casa, lo están mimando y cuidando. Son el dúo perfecto para ser Los Palmeras (Cacho y Marcos). Las cosas que pasaron no las sabemos en realidad. Queremos que Cacho esté bien, se recupere y sigan adelante por muchos años más".

Habló el reemplazo de Cacho Deicas en Los Palmeras

Una de las palabras más buscadas sobre el escándalo mientras se recupera el cantante fue la de Pablo López, el músico designado como reemplazante de Cacho Deicas en Los Palmeras. El joven artista charló con TN y dejó en claro que su posición como cantante no es permanente: "Hay que seguir trabajando porque hay compromisos, obviamente avalados por Cacho y toda la empresa de Los Palmeras. Pero él, obviamente, tiene su lugar".

Tras asegurar que las señales vistas en redes sociales no significan una ruptura en la banda, López reveló que siguen sin contacto de Deicas: "Seguramente ya se va a dar la oportunidad, yo trato de no molestarlo. Sé que está en una situación complicada en lo personal. De por sí, yo nunca lo molesto. Él a veces me manda un mensaje o me llama por algún motivo, y yo lo atiendo. Pero no estamos muy comunicados todo el tiempo".