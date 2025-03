La impactante cláusula que Telefe agregó en los contratos de sus conductores, tras los escándalos de Jey Mammón, Wanda Nara y Marley

Telefe sigue alcanzando récords de audiencia, pero su futura programación no está asegurada. Después de los escándalos protagonizados por figuras como Jey Mammón, Jésica Cirio y Marley, además del actual embrollo en el que se encuentra Wanda Nara, surgen más y más preguntas sobre quién será la nueva estrella de Telefe. Para evitar más polémicas, el canal de las tres pelotas puso en su contrato una importante cláusula que podría cambiarlo todo.

Así lo informó Marina Calabró en la reciente emisión de "Lape Club Social": "Este año, por primera vez, los contratos de Telefe han incluido una cláusula llamada de 'reputación e imagen pública'". Las nuevas condiciones en sus contratos aplicarán para todas las figuras del canal, ya sean conductores o panelistas, y buscarían evitar nuevos bochornos como lo sucedido con los conductores de "La Peña del Morfi" y "Expedición Robinson".

Qué dicen las nuevas cláusulas "anti-escándalos" de Telefe

El contrato que leyó Calabró en América TV dice lo siguiente: "Durante todo el plazo de vigencia del contrato, mientras dure la relación con Telefe, el contratado se abstendrá de asumir cualquier actitud y/o realizar declaraciones en cualquier medio, incluyendo las redes sociales personales, que atenten contra su buena reputación o imagen o que puedan dañar la imagen del programa, la imagen institucional y la marca Telefe".

Lo llamativo de la nueva cláusula del canal es que afecta la vida personal de sus trabajadores, como la polémica familiar que complicó a Wanda Nara con Telefe. "El contratado se obliga a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan atentar contra la moral, las buenas costumbres o que puedan considerarse ilícitos", cerró la panelista de Sergio Lapegüe.

Wanda Nara habría perdido su trabajo en Telefe por el escándalo con Mauro Icardi

La nueva política de Telefe ya está afectando los prospectos laborales de Wanda Nara. La empresaria comentó que tiene un programa pautado para conducir este año, después de haber logrado un moderado éxito con "Bake Off Famosos". Sin embargo, según información brindada por Paula Varela en "Intrusos", lo cierto es que "no hay lugar" para la empresaria durante 2025 en la pantalla de Telefe.

En medio de la guerra con Mauro Icardi, Wanda Nara perdería su lugar en Telefe. Foto: Instagram @wanda_nara

"Primero, estaba pensado hacer 'Bake Off' con ella, no 'MasterChef' porque es un programa muy caro. Se va a hacer 'Gran Hermano' hasta junio-julio, y cuando termine empezará 'La Voz Argentina'. Esas son las únicas apuestas de este año de Telefe", detalló la panelista. No es la primera vez en el año que el canal baja a una de sus figuras, habiendo despedido a dos ex "Gran Hermano" de Telefe pocas semanas atrás.