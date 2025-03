¿El Trece, Telefe o América? El impactante récord de rating que alcanzó un canal de televisión abierta

Los canales continúan la batalla por el rating después del brutal mercado de pases que restructuró la televisión argentina a principio de año. Cada emisora llegó con nuevas propuestas: Viviana Canosa debutó en El Trece con su nuevo magazine y Sergio Lapegüe intenta remontar el rating de su programa en América TV, entre otros. En medio del caos, uno de los canales más vistos del país logró alcanzar un increíble récord en materia de visualizaciones.

A pesar de las numerosas nuevas propuestas de sus competidores, Telefe continúa siendo el canal número uno de la televisión abierta. Los ciclos de la emisora conquistan sus respectivas franjas horarias en materia de rating, y a pesar de las bajas en "Gran Hermano 2025", el reality sigue siendo lo más visto del país. El éxito de Telefe en la televisión continúa y así lo demostró al conseguir un inaudito logro en los primeros meses del año.

El increíble récord de Telefe en lo que va del 2025

Telefe mantuvo su liderazgo en el mes de febrero con un promedio de 6,72 puntos de rating y un share del 48,55%. Con esos números, el canal de las tres pelotas marcó un récord histórico al consolidarse por 86 meses consecutivos en el puesto número uno de la televisión abierta en Argentina. El canal sigue liderando con ayuda de "Gran Hermano", que subió sus números en febrero y cerró el mes con un promedio de 14 puntos de rating.

Gran Hermano se mantiene a flote con el rating. Foto: Prensa Telefe

Pero el éxito de Telefe no se limita a la televisión abierta. Desde el boom de los canales de streaming, la emisora expandió su oferta para captar audiencias a lo largo de diferentes plataformas. En el mes de febrero, Telefe fue la marca más elegida por los argentinos en todas las plataformas: su alcance cross media se elevó a 35,2 millones de personas y consolidando su presencia e impacto en todas sus plataformas.

Telefe habría "congelado" a una de sus figuras más populares

Mientras continúa su crecimiento, Telefe habría perdido a una de sus figuras más importantes. Wanda Nara habría perdido "Bake Off" y estaría sin proyectos televisivos programados para el 2025. La mediática, contó Paula Varela en "Intrusos", "estaría freezada en el canal y por ahora no quieren tenerla en la pantalla", presuntamente debido al gran escándalo que se montó a partir de su separación con Mauro Icardi.

Wanda Nara estaba pautada para regresar a la pantalla de Telefe como conductora de una nueva temporada de "MasterChef", después del éxito de "Bake Off Famosos" en 2024. Sin embargo, la emisora habría cambiado de planes debido al costo del proyecto. "Estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef que es un programa muy caro", agregó Varela.