Bajaron a dos ex Gran Hermano de Telefe y se armó un escándalo: "Para que bajen un cambio"

Gran Hermano siempre es una fuente de polémica. Tanto sea adentro de la casa como afuera. Mientras el juego entra en una etapa clave y las alianzas se afianzan entre los participantes, el panel de uno de los programas de Telefe sobre el reality sufrió un drástico cambio de última hora que sorprendió a los espectadores. La última emisión de La noche de los ex presentó un piso bastante diferente a lo que ocurre cada viernes. Recientemente quedó al descubierto el motivo.

Dos exparticipantes de Gran Hermano fueron bajadas del panel de La noche de los ex, el programa de análisis y debate sobre lo que ocurre dentro de la casa. La producción de Telefe tomó la drástica decisión debido al comportamiento de las panelistas.

Las dos ex Gran Hermano que fueron bajadas de La noche de los ex

Romina Uhrig y Lucila La Tora Villar fueron retiradas del panel de La noche de los ex. La producción de GH consideró que las dos mujeres no estaban encajando en la dinámica del ciclo. La ausencia de las panelistas llamó la atención durante la noche del viernes. Según Ángel De Brito, conductor de LAM, las ex participantes de Gran Hermano fueron corridas por "maleducadas".

Romina Urigh fue una de las ex GH borrada de la última edición de La noche de los ex. Fuente: Instagram @romina_uhrig.

La reconocida periodista Laura Ubfal, panelista del programa de América, agregó que la baja de La Tora y Romina se dio solo por el viernes. Aunque desde la producción de GH no se manifestaron directamente al respecto, todo indicaría que las dos mujeres estarán presentes en las próximas ediciones del programa que conduce Roberto Funes Ugarte.

La Tora Villar fue la otra panelista bajada de La noche de los ex. Fuente: Instagram @luvillarr.

"Es para que bajen un cambio de tanto divismo. Este viernes, afuera", aportó De Brito en la víspera del programa. Sus lugares fueron ocupados por Virginia Demo y Catalina Gorostidi.

La noche de los ex es un programa creado para debatir y analizar lo que sucede en la casa. Se trata, también, de un espacio pensado para los fans del programa, quienes pueden ver reunidos a los jugadores más destacados de las ediciones anteriores. A diferencia de las galas y el resto de los programas, el ciclo no cuenta con la conducción de Santiago del Moro, sino que lleva ese rol Funes Ugarte.

Pero no solo las bajas de las dos participantes generaron modificaciones en el panel. Juan Reverdito, jugador de la edición 2022 de GH, se sumó a La noche de los ex después de haber pedido ayuda en una de las emisiones, a la que había asistido como plateista. Ubicado en una de las tribunas, Reverdito comentó que estaba en búsqueda laboral. Por ese motivo, la producción le dio una chance en el panel de Funes Ugarte.

La inclusión de Reverdito y las bajas de Romina y La Tora compusieron un panel casi inédito. De las ocho sillas habituales fueron ocupadas por panelistas recurrentes: Gustavo Conti y Big Ari.

La fuerte discusión entre dos participantes de Gran Hermano

Luciana Martínez y Eugenia Ruiz protagonizaron un incómodo momento que marcó la última semana de la casa de Gran Hermano. La discusión comenzó cuando Eugenia expresó su malestar al sentir que cualquier comentario suyo podía ser usado en su contra por parte de Luciana.

Lejos de quedarse callada, Luciana respondió señalando que le habían dicho que Eugenia era "quilombera", lo recrudeció la tensión. La influencer se defendió y acusó a Luciana de tergiversar sus palabras.

Eugenia quiso saber quién la había calificado así, pero Luciana evitó responder. La bailarina también insinuó que los nuevos participantes buscan generar contenido con los conflictos de los originales.