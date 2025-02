Yanina Latorre fulminó a Gran Hermano con un picante descargo: "No veo que..."

La temporada 2025 de Gran Hermano no consiguió atrapar al público con la misma intensidad que en ediciones anteriores. Ni en la calle, ni en las redes, el reality de Telefe no marca agenda. Y fue Yanina Latorre quien lo expresó mejor que nadie. La periodista cuestionó duramente el programa que conduce Santiago del Moro.

Para Latorre, GH carece de jugadores que traspasen la pantalla. No es la primera referente del medio televisivo que cuestiona a la actual edición del programa. Las autoridades de Telefe habrían tomado cartas en el asunto y Gran Hermano tendría fecha de finalización ya definida.

Yanina Latorre cuestionó duramente a Gran Hermano y sus participantes. Fuente: Instaram @yanilatorre.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Gran Hermano?

"En este Gran Hermano no veo nada", sentención Latorre en alusión a la falta de personajes que traspasen la pantalla. La periodista hizo esas declaraciones en Yanina 1079, el programa que conduce en Radio El Observador.

"Ya que estamos con Gran Hermano, hablemos un minuto", introdujo Latorre antes de compartir su opinión. "Este Gran Hermano a mí la verdad que no me viene gustando. No lo digo mal. No es que no me gusta, porque hay un Gran Hermano, no sé si es la saturación o que no hay ningún personaje como Furia...", agregó, refiriéndose a una de las participantes más icónicas de la edición anterior.

La panelista también destacó la diferencia entre las figuras que surgieron en temporadas previas y los actuales participantes: "En cada casa el año pasado... Bauti la verdad que está bien. Labura, canta... En cada casa quedan menos famosos, ¿Vieron? El año de Alfa, Romina Uhrig, Nachito, La Tora, me parece que quedó gente para el ambiente".

"No sé, anoche estaba mirando Pasapalabra y no sé, estaba Pestañela. Aunque sea para hablar del descarguito llorando, pero son nombres que te mueven", subrayó, evidenciando su percepción de que los concursantes de esta edición no generan el mismo impacto mediático.

Yanina Latorre tendrá su programa en América, una nueva propuesta del canal que irá antes de LAM. Mientras se prepara para su debut como conductora en esa señal, la periodista calienta motores en el programa de Ángel de Brito y en su espacio radial.

Yanina Latorre fue muy filosa con Gran Hermano. Foto: archivo.

En su catarsis sobre Gran Hermano, la esposa de Diego Latorre citó a viejos personajes del juego para enfatizar su idea sobre la presente edición. "A ver, Juli Poggio... Le está yendo bárbaro, stremea, es talentosa. En este Gran Hermano en cambio no veo nada. Esos personajes están faltando. Para mí es un personajón. Te puede gustar, o no, entendió el yeite. Pero en este Gran Hermano yo no veo que haya alguien así".

Yanina Latorre y su confesión sobre los participantes de Gran Hermano

Más allá de que reconoció que mira el programa, Yanina Latorre soltó una frase que refleja un poco lo que sucede con el público de Gran Hermano: "No sé el nombre de nadie". Yanina Latorre fue muy picante. Foto: archivo.

En su análisis, la periodista remarcó que el interés del público parece haber disminuido en comparación con ediciones anteriores. "La única que ahora más o menos ubico es la señora esa que entró que me parece infumable. ¡Ay, me pone loca! A veces da un poco de miedo. Ahora entró gente nueva que no ubico a ninguno y había gente de antes. El chico peruano volvió a entrar. Yo me fui afuera y no vi. En redes tampoco se habla tanto ni hay lo del año pasado, que hablabas mal de Furia y te saltaban todos", comentó.

El mismo día en que Latorre hizo su descargo, en la casa de Gran Hermano se produjo un hecho que elevó la tensión del programa: Luca Figurelli abandonó la competencia por segunda vez. El participante oriundo de Berazategui fue expulsado por la producción del reality de Telefe tras haber revelado información externa a sus compañeros, un acto que está terminantemente prohibido por el reglamento del juego.