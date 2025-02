Yanina Latorre apunta a destruir a la China Suárez judicialmente con un testigo que enfurecerá a Mauro Icardi

La batalla mediática y legal entre Yanina Latorre y la China Suárez se pone cada vez más picante, la actriz demandó a la mediática por la filtración de los chats en los que se la nombraba y se podía ver el número de teléfono personal, lo que generó que recibiera mensajes amenazadores y tuviera que cambiarlo. La conductora explicó en su programa de El Observador que tiene una testigo que la justicia le aceptó con la que planea fulminar a la novia de Mauro Icardi.

La China presentó pruebas que apuntan a que Yanina Latorre obtuvo los chats que publicó por medio de Wanda Nara, la causa que enfrenta a la panelista con la actriz podría dar un vuelco a favor de Latorre ya que presentó a la conductora de Telefe como testigo clave y la justicia le dio el ok. Esto aseguran que podría enfurecer a Mauro Icardi por intensificar el cruce entre su expareja y su actual novia.

Yanina Latorre explica en detalle su cruce legal con la China Suárez

“Yo estoy nombrada 40 veces en el escrito. Ese mismo escrito que le mandó a Wanda me lo mandó a mí, pero a mí no me pidió multa. Es un factor más del juicio eterno que me está haciendo”, explicó Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador este viernes junto a Pía Shaw.

“¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo, y me la aceptaron. Así que yo voy a juicio derecho, y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente, y Wanda de testigo. Va ser para alquilar balcones”, reveló la conductora con su clásico toque de humor, refiriendo a lo que ocurrirá a futuro en el cruce legal que mantiene con María Eugenia Suárez.

Para terminar su relato, Yanina Latorre muy segura de que ganará esa partida con la novia de Mauro Icardi, exclamó: "No te tengo miedo, China. Soy periodista, me dan un coso, y yo me voy a sentar ahí, y Wanda dirá lo propio”.