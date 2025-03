En medio del escándalo con Mauro Icardi: Wanda Nara se habría quedado sin proyectos en televisión para el 2025

Wanda Nara es una de las personas más mediáticas del momento por todo el escándalo con Mauro Icardi, tanto por la separación como también por el romance con Eugenia China Suárez. Pero esto no es lo único, ya que en el medio hay una batalla judicial muy grande.

Lo cierto es que esta polémica no todo lo que preocupa a Wanda, sino que además ella no tendría proyectos en Telefe para este 2025. Paula Varela, panelista de Intrusos, contó todos los detalles: "Ahora no hay nada, no hay lugar en la pantalla en 2025 para Wanda Nara".

Además, agregó: "Me dijeron dos motivos, uno tiene que ver con qué estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef que es un programa muy caro". La periodista también dejó en claro que las apuestas del canal de la "familia" son nada más Gran Hermano y La Voz Argentina.

"Incluso los productores que estaban trabajando en estos proyectos ya fueron redistribuidos en el canal en otros proyectos", informó Paula respecto al futuro de Wanda Nara en la pantalla de Telefe. Lo que si se va a realizar es "Love Is Blind" aunque aseguró que será a mitad de año.

Sin embargo, en la última parte, Paula lanzó una contundente información y sostuvo que Wanda Nara "estaría frizada en el canal y por ahora no quieren tenerla en la pantalla", explicó la panelista. Lo cierto es que aparentemente los problemas con Icardi le habrían jugado una mala pasada en cuanto a lo laboral.