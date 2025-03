El oscuro panorama para Wanda Nara en Telefe por dos decisiones que habrían tomado desde el canal

Si bien recientemente Wanda Nara aseguró que cuenta con un proyecto para liderar un programa en Telefe durante este año, ahora trascendió que el canal de mayor audiencia no tendría en sus planes contar para esta temporada con la conductora en su grilla.

Mientras Wanda Nara está en medio de una tensa batalla judicial con Mauro Icardi, Paula Varela aseguró en Intrusos (América TV) que "no hay lugar" para la empresaria durante 2025 en la pantalla de Telefe.

A su vez, a la hora de especificar los dos motivos por los que desde la señal en cuestión estarían dispuestos a prescindir de Nara, Varela explicó: "Primero, estaba pensado hacer Bake Off con ella, no MasterChef porque es un programa muy caro. Se va a hacer Gran Hermano hasta junio-julio, y cuando termine empezará La Voz Argentina. Esas son las únicas apuestas de este año de Telefe".

Completando el sombrío panorama que le esperaría a Wanda Nara este año en Telefe, Paula Varela detalló que los directivos no consideran la posibilidad de lanzar Bake Off Argentina en la recta final del año.

Los motivos por los que Wanda Nara quedaría fuera de la grilla de Telefe en 2025

Pero eso no es todo, cuando la periodista desarrolló la otra decisión que habría tomado Telefe sobre la continuidad de Wanda, Varela puntualizó: "Me dijeron que estaría frizada en el canal. Por ahora, no quieren tenerla en la pantalla".

De esta manera, el proyecto más tangible para Wanda Nara este año en televisión tiene que ver con la segunda temporada de Love is blind, producción de Telefe en la que no hay injerencia de Telefe.