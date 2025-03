Quién será la nueva estrella de Telefe en el 2026

Todos los canales de TV buscan liderar el rating y por eso apuestan todo a sus producciones para cautivar a la audiencia. Ahora, Marina Calabró brindó una primicia y reveló cuál es el programa que Telefe quiere producir el año entrante para alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Marina Calabró

“Traje lo que será la estrella del upfront de Telefe para el 2026", comenzó diciendo en Lape Club Social. "¡Tienen muchas ganas de producir esto! El upfront es el término que se usa para el anticipo de lo que vendrá en la programación…y lo genial es que muchas veces, el noventa por ciento de lo que presentan ¡No lo hacen! Lo que pasa es que después hay cuestiones de presupuesto o, incluso, otros programas que se estiran por buena audiencia", señaló la comunicadora.

"Lo que tienen en carpeta es el formato de un reality que la rompe, la estrella será The Traitors. Está basado en un juego holandés que ya ha tenido varias temporadas en el Reino Unido. Todo transcurre en un castillo medieval, en esos paisajes de campiña fabulosos. Y el juego tiene una mezcla de misterio, de Ágatha Christie, básicamente, son un poco más de veinte concursantes y se dividen en dos grupos, traidores y fieles", detalló.

"El objetivo de los traidores es ‘asesinar’ a los fieles y sacárselos de encima, y el de los otros participantes es descubrir y desterrar a los traidores. Es juego psicológico, tiene mucho de Ágatha Christie y también es de convivencia", contó.

Telefe quiere que Santiago del Moro conduzca el nuevo programa del canal

Por último, Calabró dijo: "Si me hubieran preguntado en diciembre quién era la candidata natural para conducir The Traitors, era Wanda Nara, hoy me dicen que el canal quiere a Santiago del Moro. Pero, el problema es que él después de Gran Hermano lo siento chico en cuanto a las posibilidades que le da el vivo. Porque el reality es grabado, a paquete cerrado y no tiene las mismas posibilidades de ir ajustando y proponiendo cosas nuevas".