El video de Mauro Icardi que desmiente a la China Suárez y su abogado: "Vamos para allá"

Mientras la salida del divorcio posibilita una nueva estrategia legal para Mauro Icardi, que el futbolista argentino celebró con un nuevo descargo contra Wanda Nara, un nuevo video filtrado complica a su novia. La evidencia que llegó a la prensa este miércoles demostraría que la China Suárez sí estuvo involucrada en los eventos del viernes por la noche y tenía planeado desobedecer el dictamen del juez.

Ángel de Brito fue quien primero advirtió del rol de la actriz en la polémica en el Chateau Libertador. Según relató el conductor de "LAM", la China Suárez incitó a Mauro Icardi a desobedecer las condiciones establecidas para el reencuentro con sus hijas pidiéndole que la incluya y "pague la multa" después. El abogado de la actriz salió a desmentir estas afirmaciones, pero nueva evidencia demostraría que, efectivamente, la pareja planeaba desafiar a la Justicia.

El video de Mauro Icardi que arruinó las declaraciones del abogado de la China Suárez

En el video que compartieron al aire de "Mujeres argentinas", se puede ver a Mauro Icardi hablando con, supuestamente, la China Suárez, mientras lo graba Wanda Nara. "Yo estoy acá con mi abogada retirando a las nenas con la policía, Ahora en quince minutos las saco y vamos para allá. Vos andá prendiendo, haciendo todo. Dale, cuando salimos de acá te aviso. Seremos siete más o menos. Vamos con los chicos. Chau".

Evelyn Von Brocke explicó las imágenes: "Está hablando con la China y le está informando que en breve va, que se retrasó". "Habla de siete personas. O sea, las nenas estaban incluidas y él le va contando que todavía no le entregan las nenas porque están retenidas", agregó. De ser así, quedaría demostrado que, tal como teme Wanda Nara, la China Suárez planeaba recibir a las dos menores de edad con un asado en su casa de Nordelta.

Los dichos del abogado de la China Suárez que desmintió Mauro Icardi

Tan solo horas atrás, el abogado de la China Suárez desmintió categóricamente la presencia de su cliente en el reencuentro de Mauro Icardi y sus hijas. "Ella estaba totalmente ajena de las cuestiones que estaban ocurriendo. No había ningún asado, no estaba esperando", aseguró Agustín Rodríguez para "Viviana en Vivo", donde también sostuvo que la ex "Casi Ángeles" estaba consciente de la cautelar de Wanda Nara en su contra.

Además, el letrado le recomendó a la China Suárez que se aleje de Wanda Nara y el escándalo con Mauro Icardi: "Yo le sugiero que esté apartada de todo lo que es el tema familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara, porque nosotros tenemos causas contra Wanda Nara y no quiero que de ninguna manera este tema roce, aunque sea mínimamente, esas causas", aseguró para el programa de El Trece.