Mauro Icardi lanzó fuertes comunicados tras el escándalo en el Chateau: mensajes a sus hijas e indirectas a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen protagonizando un verdadero escándalo y esta novela sigue sumando capítulo tras capítulo. La última situación ocurrida en el departamento del Chateau Libertador dejó contra las cuerdas al jugador que, después de varios días en silencio, se expresó en sus redes sociales.

"Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana", comienza el descargo tras la resolución que se conoció en las últimas horas. Luego, agregó: "Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto".

"Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!! Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos... como dije hace unas semanas, 'el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos'. Varios payasos fueron cayendo en el camino y se va sabiendo la verdad", contó.

Mauro Icardi hablando sobre el divorcio. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

Este no fue el único descargo que hizo, sino que además se refirió al escándalo en el Chateau Libertador y le envió un mensaje a sus dos hijas que son las principales víctimas de todo esto: "Mientras le sigan inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin estar con su "Papuchi". Falta poco mis princesas y todo se va a acomodar. Las amo y extraño".

El mensaje de Icardi a sus hijas tras el escándalo. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

En otra historia, expresó: "Mis princesas, aunque hoy el camino sea oscuro, recuerden que la luz siempre regresa. Nada podrá apagar la alegría que llevamos en el corazón ni el amor infinito que nos une. Pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedos y a vivir la felicidad que merecemos".

La carta de Mauro a sus pequeñas hijas. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

"Nunca dejen de creer en la fuerza de nuestro amor, porque ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Siempre estaré con ustedes, siempre luchando por ustedes. Pronto, muy pronto, volveremos a sonreír juntos. Papi", finalizó el escrito dedicado a sus hijas.