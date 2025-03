El importante pedido que el abogado de la China Suárez le hizo a su defendida ante la difusión de los videos de Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez quedó nuevamente en el medio del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. El nombre de la modelo volvió a sonar fuerte esta semana después de que se filtraran chats que parecen confirmar una relación sexual entre la China Suárez y Maxi López. Con los rumores de su intervención en el escándalo del Chateau Libertador, su abogado salió adelante a limpiar el nombre de su cliente y reveló el importante pedido que le hizo.

En su nuevo programa de El Trece, Viviana Canosa defendió a la China Suárez contra las continuas críticas que recibe e invitó a su abogado a dar su versión de los hechos. En un móvil de "Viviana en vivo", el letrado Agustín Rodríguez comentó cómo se encuentra la actriz argentina después del polémico encuentro entre su pareja y Wanda Nara. Además, reveló que le dio un firme consejo para mantenerse al margen de la polémica.

La palabra del abogado de la China Suárez tras el encontronazo de Mauro Icardi y Wanda Nara

Rodríguez, abogado de la China Suárez, le pidió a su cliente que se aleje de Wanda Nara y su guerra mediática con Mauro Icardi: "Yo le sugiero que esté apartada de todo lo que es el tema familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara, porque nosotros tenemos causas contra Wanda Nara y no quiero que de ninguna manera este tema roce, aunque sea mínimamente, esas causas", explicó el profesional a la conductora de El Trece.

"Por otro lado, en las causas de familia y de este tenor, es lógico que ocurran estas cosas, por eso hay que tratar de evitar, en la medida de lo posible, este tipo de situaciones como las que ocurrieron", agregó Rodríguez. Las abogadas de Mauro Icardi que renunciaron después del escándalo le habían hecho una sugerencia similar a su cliente, que el futbolista argentino desoyó.

La defensa del abogado de la China Suárez a las acusaciones de provocación contra Wanda Nara

Sin embargo, información de diferentes periodistas indican que la ex "Casi Ángeles" no fue una observadora pasiva en el polémico momento de Mauro Icardi: Ángel de Brito aseguró en "Bondi Live" que la China Suárez lo incitó a desobedecer la orden del juez para incluirla en la reunión con sus dos hijas. "Mauro también lo entendió a esto y le dijo 'China, no vas a poder estar por lo que solicitó el juez de menores'. 'Pagá la multa, Mauro', le contestó ella", contó el conductor.

La desafortunada frase de la China Suárez antes del episodio con Wanda Nara. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En "Viviana en vivo", el abogado de la China Suárez desmintió estas versiones: "Ella estaba totalmente ajena de las cuestiones que estaban ocurriendo. No había ningún asado, no estaba esperando. Ella sabe perfectamente, porque lo habíamos hablado con anterioridad, que existía una cautelar tanto de parte de Wanda Nara como de La China Suárez cruzadas, con lo cual no podían ni ver ni fotografiarse con las hijas públicamente", cerró.